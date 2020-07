 Tijdens de vakantie fantaseren over later

Hoe ziet u uw pensioen voor zich? - Hoe denken mensen over hun leven als ze later met pensioen zijn? Een gloednieuw onderzoek van BeFrank laat zien dat positieve aspecten als rust, genieten en vrijheid in belangrijke mate het sentiment bepalen. Ook meer tijd voor uzelf en meer tijd voor anderen nemen, worden in één adem genoemd als het over deze levensfase gaat.



Lekker op reis gaan scoort overall hoog. Net als de behoefte om vrijwilligerswerk te doen. Hoe ziet mijn wereld eruit als ik niet meer hoef te werken voor mijn geld? Hoe vul ik mijn dagen dan? Voor de meeste mensen is het onmogelijk daar een reële voorstelling van te maken. Maar… de zomervakantie is wel de beste periode om daar toch enigszins een beeld bij te vormen. Liggend op uw handdoek op het strand, wandelend door de bergen, of luierend in een campingstoel zijn immers de ideale momenten u te verplaatsen in een leven na uw pensioen.

Volgens commercieel directeur Jan Hein Rhebergen van BeFrank is het zeker geen gek idee om uitgerekend tijdens de vakantie hier een beeld bij proberen te vormen. "Vaak blijkt dat mensen hier toch nog te weinig bij stilstaan. En men ook geen idee heeft hoe hun financiële situatie er later uitziet. Juist wanneer dat beeld concreter is, kunt u beter bepalen of u voldoende pensioen opbouwt. Of dat u in actie moet komen. Belangrijk dus om daar niet mee te wachten tot uw pensioen."



Pensioen heeft positief imago

BeFrank vroeg werkende Nederlanders naar hún ideeën over hun pensioentijd. Belangrijkste conclusies: Nederlanders associëren pensioen vooral met positieve zaken. De top vijf: Rust, vrijheid, tijd voor uzelf, genieten en geen werkstress... Niet toevallig aspecten die men ook ervaart tijdens de vakantie. De pensioentijd wordt overigens door tien procent van de mensen geassocieerd met verveling en minder dan vijf procent koppelt het pensioenleven aan nutteloos zijn en stilstaan.



Reizen met stip op nummer een

Gevraagd naar hoe men de nieuwe tijd bij voorkeur wil gaan vullen, antwoorden de meesten: reizen! Maar liefst 60 procent van de ondervraagden verheugt zich op het verder ontdekken van Nederland, Europa of de rest van de wereld. Waarbij de werknemers onder de 30 jaar die behoefte veel vaker (70 procent) uitspreken dan de 60-plussers (44 procent). Na reizen volgen de natuur in gaan (43 procent) en meer tijd besteden aan familie en vrienden (35 procent). Voor wat betreft dit laatste, zijn het vooral de vrouwen die dat hoog op de prioriteitenlijst hebben staan. Ongeveer 25 procent van de mannen noemt dit nadrukkelijk terwijl ruim 40 procent van de vrouwen nu al droomt van de extra sociale gezelligheid.



Meer tijd voor oppassen en vrijwilligerswerk

Ruim 30 procent kijkt uit naar de luxe om veel makkelijker en vaker op te kunnen passen op de (toekomstige) kleinkinderen. Maar ook hier geldt dat vrouwen (35 procent) zich daar meer op verheugen dan mannen (28 procent). Het voornemen veel tijd aan liefdadigheid en vrijwilligerswerk te besteden wordt breed gedragen. Zeker een kwart van de respondenten wil daarvoor gaan. En misschien nog wel opmerkelijker: over de hele linie – van de jongere tot en met de oudere werknemer – wil men zich in gelijke mate inzetten als vrijwilliger.



Tips van BeFrank:

Fantaseer hardop over wat u zich wilt kunnen veroorloven met uw pensioen. Zet wensen op een rij en maak een voorzichtige inschatting van het inkomen dat daarvoor nodig is. Bekijk na de vakantie het verwachte pensioen. Dit kan eenvoudig op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Matcht dit niet met uw wensen? Denk dan na over hoe u dit kunt aanvullen, bijvoorbeeld door nu al wat extra premie in te leggen. Een pensioenadviseur kan helpen alle mogelijkheden uiteen te zetten. Geniet van de vakantie en stay safe!