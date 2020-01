 Eerder stoppen met werken: wat zijn de mogelijkheden?

Zit eerder stoppen met werken er in? - Het spookt al een tijdje door uw hoofd: eerder stoppen met werken. De rust en vrijheid lijken heerlijk en bovendien kunt u dan wat meer tijd besteden aan uw hobby’s. Wilt u voor de wettelijke AOW-leeftijd met pensioen? Knab brengt in dit artikel voor u in kaart wat de mogelijkheden zijn.



In het verleden werden werknemers gestimuleerd om eerder te stoppen met werken. Werkgevers boden bijvoorbeeld regelingen aan waarmee werknemers vervroegd met pensioen konden gaan. Ook was het mogelijk om de periode tot het pensioen te overbruggen met een overbruggingslijfrente. Die ‘goede oude tijd’ is helaas voor werknemers voorbij. Nieuwe maatregelingen van de regering maken het allemaal een stuk lastiger.



De mogelijkheden

Zult u net zien: speelt u met de gedachte om er eerder mee op te houden, gaat de pensioenleeftijd omhoog. Gelukkig hoeft u de hoop niet helemaal op te geven. Online bank Knab heeft uw mogelijkheden om toch eerder te stoppen met werken voor u op een rij gezet.



Overbruggingslijfrente

Vroeger was een lijfrenteverzekering een veelgebruikte optie om geld te sparen voor een vervroegd pensioen. Met de lijfrente kon men de periode overbruggen vanaf het moment dat men stopte met werken tot de dag dat het pensioen inging. Sinds 1 januari 2006 is dat veranderd. Als iemand nu start met een lijfrenteverzekering, kan diegene de opgebouwde waarde alleen nog gebruiken voor aanvullend pensioen.



Voor januari 2006

Heeft u voor 1 januari 2006 een lijfrente afgesloten? Dan heeft u misschien geluk. Het lijfrentekapitaal dat u voor die tijd heeft opgebouwd, kan namelijk nog steeds gebruikt worden voor een vervroegd pensioen. Ook als u per 1 januari 2006 bent gestopt met het betalen van premie kunt u het opgebouwde bedrag nog gebruiken voor uw polis.



Sparen voor prepensioen

U kunt er ook voor kiezen om de periode te overbruggen met een eigen spaarpotje. Door wat geld aan de kant te zetten, is het voor u misschien wel financieel haalbaar om vroegtijdig uw carrière te beëindigen.

Het principe spreekt voor zich: u bepaalt hoeveel geld u nodig heeft om eerder te kunnen stoppen, u deelt het bedrag door het aantal maanden dat u nog moet werken en dat bedrag stort u vervolgens maandelijks op een geblokkeerde spaarrekening. Ingewikkeld? We leggen het uit aan de hand van een rekenvoorbeeld.



Rekenvoorbeeld sparen:

Stel, u bent 40 jaar en u wilt twee jaar eerder stoppen met werken. U denkt € 100.000 nodig te hebben om de periode van uw 65e tot 67e te overbruggen. Bij een spaarrente van 1 procent moet u 25 jaar lang maandelijks € 330 apart zetten. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met sparen. Voor een dertiger is het bedrag namelijk nog maar € 235,70 per maand.



Beleggen voor vroegpensioen

Beleggen kan ook een manier zijn om met vroegpensioen te gaan. U kunt zelf bepalen waarin u wilt beleggen. Als u er de tijd en kennis niet voor hebt, kunt u ervoor kiezen om het uit handen te geven.

Met beleggen is er kans op een hoger rendement en dus ook pensioen, maar loopt u ook meer risico dan bij banksparen. U kunt uw inleg gedeeltelijk of helemaal kwijtraken. Bovendien zijn er kosten aan verbonden. Wees u ervan bewust voordat u zich vol overgave stort in de beleggerswereld.



Beginnen met vermogensopbouw?

Gaat u aan de slag met vermogensopbouw? Bedenk goed welke vorm het best bij u past en welke het meest oplevert. Misschien heeft u al eens lijfrente afgesloten, maar besluit u aan de hand van bovenstaande informatie dat u toch wilt sparen. Dan kunt u uw lijfrente eenvoudig oversluiten.