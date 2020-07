 Cybercriminelen spelen handig in op coronamaatregelen

... en lichten vakantiegangers in eigen land op - Hoewel veel mensen vanwege COVID-19 in eigen land op vakantie gaan, staan cybercriminelen ook deze zomer niet stil. G DATA heeft al verschillende scams waargenomen die gerelateerd zijn aan vakantie en de huidige coronamaatregelen.



Volgens het bedrijf maken cybercriminelen handig gebruik van phishing, valse telefoontjes, nep-websites en social engineering om vakantiegangers op te lichten. Mensen met vakantieplannen worden bijvoorbeeld benaderd door cybercriminelen die zich voordoen als een luchtvaartmaatschappij die restitutie aanbiedt voor een geannuleerde vlucht. Vaak bevatten dergelijke berichten links naar nepwebsites, waarbij slachtoffers worden aangezet om persoonlijke en financiële informatie te delen. Eenmaal ingevoerd, ontvangen ze geen terugbetaling. Cybercriminelen kunnen ook nep-accounts voor sociale media maken, waarbij ze de echte organisatie imiteren en beweren te kunnen helpen bij terugbetalingen.

Mensen die een caravan of huisje in eigen land willen boeken moeten ook oppassen. Er zijn tal van valse advertenties in omloop met aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn. Vaak bieden cybercriminelen onder een valse naam andermans vakantiehuis aan. Na betaling kunnen klanten geen contact meer met ze krijgen en zijn ze in het ergste geval een groot deel van de huursom kwijt.

Indien u voor de vakantie nog de nodige online aankopen wilt doen, let dan goed op! De afgelopen periode is er een wildgroei aan nep-webshops ontstaan waar bijvoorbeeld mondmaskers of handgel te koop werd aangeboden. Deze webshops zijn lastig te onderscheiden van ‘echte’ websites. Ze zien er professioneel uit en gebruiken soms zelfs gegevens van andere, bestaande bedrijven. Vakantiegangers die bij een dergelijke webshop hun aankopen doen, zijn hun geld kwijt en ontvangen hun bestelling niet.



Checklist voor een veilige vakantie

G DATA CyberDefense adviseert vakantiegangers om ook rekening te houden met reguliere cyberrisico’s tijdens de vakantie of een dagje uit. Onderstaande tips kunnen hierbij helpen:



Software : installeer altijd beveiligingssoftware. Dit maakt het leven van cybercriminelen minder aangenaam. Bovendien kan deze software een gestolen apparaat lokaliseren en gevoelige data op afstand wissen als het nodig is.

: installeer altijd beveiligingssoftware. Dit maakt het leven van cybercriminelen minder aangenaam. Bovendien kan deze software een gestolen apparaat lokaliseren en gevoelige data op afstand wissen als het nodig is. Apps : alle apps op een mobiel apparaat moeten voor vertrek een update krijgen om eventuele beveiligingsgaten te dichten.

: alle apps op een mobiel apparaat moeten voor vertrek een update krijgen om eventuele beveiligingsgaten te dichten. Wifi-hotspots : steeds meer hotels en cafés bieden gratis wifi. Dit is handig, maar ook riskant. Criminelen kunnen eenvoudig mails meelezen of privacygevoelige gegevens onderscheppen, zoals creditcardnummers of wachtwoorden. Tip: voer online banktransacties of winkelaankopen uit vóór of ná het reizen. Kan het niet anders, gebruik dan het 3G of 4G netwerk van uw mobiele telefoon en stel een beveiligde verbinding in door bijvoorbeeld een VPN te gebruiken.

: steeds meer hotels en cafés bieden gratis wifi. Dit is handig, maar ook riskant. Criminelen kunnen eenvoudig mails meelezen of privacygevoelige gegevens onderscheppen, zoals creditcardnummers of wachtwoorden. Tip: voer online banktransacties of winkelaankopen uit vóór of ná het reizen. Kan het niet anders, gebruik dan het 3G of 4G netwerk van uw mobiele telefoon en stel een beveiligde verbinding in door bijvoorbeeld een VPN te gebruiken. Reis alleen met geactiveerde antidiefstalbeveiliging: in geval van verlies van het mobiele apparaat is het verstandig om te vertrouwen op diefstalbeveiliging. Op deze manier kan het apparaat op afstand worden vergrendeld en alle gegevens die erop zijn opgeslagen worden verwijderd.

in geval van verlies van het mobiele apparaat is het verstandig om te vertrouwen op diefstalbeveiliging. Op deze manier kan het apparaat op afstand worden vergrendeld en alle gegevens die erop zijn opgeslagen worden verwijderd. Back-up van gegevens: een back-up van alle opgeslagen gegevens op een extern opslagapparaat moet vóór het reizen worden gemaakt. Op deze manier zal de data niet verloren zijn als een apparaat verloren gaat.

een back-up van alle opgeslagen gegevens op een extern opslagapparaat moet vóór het reizen worden gemaakt. Op deze manier zal de data niet verloren zijn als een apparaat verloren gaat. Zorg voor noodnummers: als vakantieganger is het verstandig om service- en noodnummers te onthouden. In geval van verlies van bijvoorbeeld een mobiel apparaat of creditcard kan deze meteen worden geblokkeerd.

als vakantieganger is het verstandig om service- en noodnummers te onthouden. In geval van verlies van bijvoorbeeld een mobiel apparaat of creditcard kan deze meteen worden geblokkeerd. Vermijd online bankieren: reizigers moeten tijdens hun vakantie online banktransacties vermijden en mogen geen persoonlijke of gevoelige gegevens downloaden of opslaan op openbare computers. Deze computers zijn vaak onvoldoende beveiligd.

Eddy Willems, security evangelist bij G DATA CyberDefense: "Cybercriminelen spelen altijd handig in op de huidige tijdsgeest. Tijdens het begin van de coronacrisis zagen we al een flinke toename aan malware en phishing aanvallen. Het is dan ook geen verrassing dat cybercriminelen inspelen op de coronamaatregelen en hun pijlen richten op mensen die in eigen land op vakantie gaan. Het is daarom belangrijk dat vakantiegangers ook nu alert blijven."