 The Great Skills Reset: manieren om u voor te bereiden op de digitale economie

Digitale omscholing bijna noodzakelijk - De COVID-19-pandemie versnelt digitale transformaties in alle industrieën. Nu duidelijk is geworden hoe belangrijk digitale vaardigheden zijn voor het ondersteunen van onze bedrijven, economieën en samenlevingen, is ook de manier waarop we werken en leren voor altijd veranderd.



Michiel van Vlimmeren, General Manager en Senior Vice President bij Salesforce Nederland, vertelt over manieren om u voor te bereiden op de digitale economie.

Waar bedrijven door de economische impact van de pandemie gedwongen zijn te sluiten en banen verloren zijn gegaan, moeten miljoenen mensen een nieuw carrièrepad inslaan. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. "Terwijl bedrijven steeds digitaler worden en de meeste banen digitale vaardigheden vereisen," zegt Van Vlimmeren, ‘mist volgens de Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie, 42 procent van de EU-bevolking digitale basisvaardigheden.’



The Great Skills Reset

"Verandering kan ontmoedigend zijn, niet in het minst bij het kiezen van een nieuwe carrière, en al helemaal wanneer u er niet actief voor hebt gekozen. Als de pandemie een kans is om een "Great Reset" van onze economische en sociale grondslagen na te streven, is het absoluut noodzakelijk dat we onze manier van up- en reskillen veranderen," zegt Van Vlimmeren. "We moeten de digital skills gap kleiner maken. Dat is niet alleen belangrijk om mensen vandaag de dag een zinvolle baan te geven, maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de digitale economie van morgen."



Hard en soft skills

Van Vlimmeren vervolgt: "Neem bijvoorbeeld hard skills zoals coderen en apps bouwen. Termen die tegenwoordig misschien intimiderend lijken, zoals Apex en JavaScript, worden gemeengoed bij bedrijven die online services bouwen. Andere beroepen, zoals marketing, vertrouwen steeds meer op het gebruik van kunstmatige intelligentie om succesvolle campagnes af te leveren. In de digitale economie zullen deze vaardigheden net zo belangrijk zijn als het vermogen om te lezen en te schrijven."

"In een volledig digitale omgeving waar we overal vandaan kunnen werken, hebben we ook de juiste soft skills nodig," zegt Van Vlimmeren. "Of het nu gaat om het leren omgaan met uw tijd, het virtueel betrekken van anderen of effectief kunnen luisteren. Het ontwikkelen van onze gedragsvaardigheden zal ons helpen betere leiders te worden en verandering binnen teams teweeg te brengen."



De noodzaak van digitale omscholing

Het kantoor zal waarschijnlijk nooit meer worden zoals het was voor de pandemie. Van Vlimmeren: "De noodzaak tot omscholing vereist een culturele verschuiving waarin we continu, levenslang leren. In de veranderende economie worden zelfs cv’s digitaal - waardoor huidige en toekomstige werkgevers een duidelijk en geverifieerd beeld krijgen van iemands vaardigheden en prestaties."

Om bij te blijven met veranderingen in de manier waarop we werken en leren, spelen zowel regeringen als bedrijven een rol bij het verminderen van de belemmeringen voor bijscholing. Afgezien van de duidelijke economische voordelen die dit onze economieën zal opleveren, zal het steeds belangrijker worden om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft door de technologische transformaties. De gevolgen van de pandemie zullen nog lang doorklinken en door op alle niveaus bijscholing aan te bieden, kunnen we ervoor zorgen dat we allemaal klaar zijn voor het nieuwe normaal.