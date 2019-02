 Meer data, minder skills

Hoe zetten we het jaar voort in de IT-branche? - De wereld van datacenters, colocatie, cloud en connectiviteit verandert elke dag. Wat kunnen IT-professionals aan ontwikkelingen verwachten de komende tijd? Petran van Hugten, Vice President Data Center Operations EMEA bij Digital Realty, doet vier voorspellingen.



1. Hybride cloud wordt volwassen

Er zijn twee soorten cloudgebruikers: het deel dat zijn bedrijf in de cloud is gestart en degenen die de afgelopen jaren een deel van hun lokale activiteiten buiten de eigen bedrijfsmuren in een gedeelde publieke cloudomgeving hebben ondergebracht.

Ongeacht waar bedrijven zijn gestart, het besef dat niet alles in de publieke cloud thuishoort dringt steeds meer door. Voor optimale prestaties, veiligheid en efficiëntie is een goede balans nodig tussen werklast in de publieke cloud en in een cloudomgeving die op eigen hardware draait en wordt beheerd – de private cloud. Hiervoor is de hybride cloud een goede oplossing: het combineren van publieke en private clouddiensten die samenwerken. Tegen 2020 zal naar schatting 22 procent van alle workload zich in hybride cloudomgevingen bevinden.



2. Tekort aan vaardigheden loopt op

Nu steeds meer internationale bedrijven zich in Nederland vestigen neemt het gevecht om het (niet) beschikbare talent toe – denk bijvoorbeeld aan IT-professionals en engineers. Veel bedrijven zijn aangewezen op externe partijen om werk op te pakken, omdat het in-house simpelweg niet lukt. Met de opkomst van business intelligence, analytics, serverless computing, containers, container management en biometrie, neemt deze ontwikkeling alleen maar toe.

Aangezien bedrijven zich weer op de kern willen richten – oftewel innovatie en waardecreatie, zullen de interne middelen hiervoor moeten worden vrijgemaakt. Het verdere tekort aan vaardigheden dat hierdoor ontstaat leidt tot meer uitbesteding, waardoor er sneller naar de cloud zal worden overgestapt. De vraag naar applicaties die regelmatig kunnen worden geüpdatet zal hiermee ook toenemen.



3. Koeling 2.0

Koeltechnologieën houden de voortdurende innovaties in nieuwe chipontwerpen en extreem hoge rack-dichtheden niet bij. Door de snelle IT-ontwikkelingen zijn veel nieuwe koeltechnieken zodra ze uiteindelijk worden uitgebracht alweer snel achterhaald – en dus ineffectief.

Bedrijven vertrouwen steeds vaker op datacenterleveranciers om aan hun steeds complexere koelvraag te voldoen, in plaats van te investeren in koelinnovaties. Zo hopen ze de technologiecurve voor te blijven en de bijbehorende kosten te minimaliseren. Aangezien een groot deel van alle energie die door een gemiddeld datacenter wordt gebruikt bestemd is voor koeling, is ook dat een belangrijk aspect om mee te nemen in de overweging.



4. Voorbereiding op 5G

Het supersnelle vijfde generatie mobiele internet (5G) is binnenkort realiteit. Het belooft snellere download- en uploadsnelheden, bredere dekking en stabielere verbindingen. Dit vraagt ook het een en ander aan infrastructuur; bij 5G en de toepassingen die hierbij voor ogen zijn, is het niet eens de snelheid die cruciaal is, maar de betrouwbaarheid en consistentie van de verbinding. Met meer dan 75 miljard apparaten wereldwijd die het internet verbonden zijn in 2025, neemt de hoeveelheid data gigantisch toe, en de benodigde capaciteit dus ook.

Wanneer een chirurg op afstand een operatie uitvoert met een robotarm, moet uiteraard de netwerksnelheid aan de eisen voldoen om de operatie in real-time uit te voeren, maar het voorkomen van ruis, oftewel jitter, is mogelijk nog wel belangrijker. Dit kan in dit geval het verschil uitmaken tussen leven en dood. Voor de backend betekent dat dat bepaalde data een eigen, speciaal voor hen ingericht netwerk nodig hebben, ver weg van blokkades van andere applicaties. Nieuwe regelgeving moet het onderscheid maken tussen apps die invloed hebben op gezondheid en veiligheid en apps die er puur voor entertainment zijn. De risico’s zijn nou eenmaal niet hetzelfde.