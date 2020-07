 Mismatch talent nog nooit zo groot door snelle technologische ontwikkelingen

Coronacrisis heeft de nodige impact (gehad) op verschillende beroepsgroepen - De ‘talent mismatch’ groeit doordat technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Werkgevers hebben moeite met het vinden van voldoende geschikt talent om vacatures te vervullen. De talent mismatch indicator steeg van 6,6 twee jaar geleden naar 6,7 wereldwijd in 2019, het hoogste niveau sinds de Global Skills Index van recruitmentexpert Hays in 2012 begon.



In Nederland staat deze indicator op 6,4. Alsnog is dat ruim boven de norm van 5. Waar buurlanden België (1,5) en Duitsland (4,2) onder deze norm scoren. Sinds de eerste coronamaatrelen in Nederland zijn getroffen ziet Hays het gat tussen vraag en aanbod in bepaalde sectoren alleen maar groter worden.



Uitdaging op wereldwijde schaal

Wereldwijd zijn de meest gevraagde vaardigheden schaars, waardoor de participatiegraad daalt en de werkloosheid toeneemt, met name in Noord-Amerika. Daarnaast trekken bedrijven steeds vaker medewerkers met specifieke vaardigheden uit het buitenland aan om in de vraag te voorzien. Dit gebeurt veel in de IT-sector. Juist nu ziet Hays een nog groter verschil tussen de vraag en het aanbod bij jobs in deze sector. De vraag naar technologisch geschoold personeel wordt almaar groter. In Nederland zijn, net als in 2018 en 2019, ook accountmanagers en software engineers veel gezochte talenten. Web developers, sales managers en financial controllers maakten in 2019 de top vijf compleet. Door de toename van de talent mismatch groeit de loonkloof tussen hoog- en laaggeschoolde medewerkers, vooral in Azië en de Pacific.



Gaten opvullen

Door de toenemende economische onzekerheid en voortdurende technologische ontwikkeling, neemt het belang van het aanbieden van opleidingen en trainingen toe. Er ligt een belangrijke taak bij werkgevers en de overheid om continu te investeren in het verbeteren van de match tussen gevraagde en aangeboden skills op de arbeidsmarkt. Dit geldt in het bijzonder voor vaardigheden die minder kwetsbaar zijn voor de krachten van outsourcing en automatisering, zoals creatief en kritisch denken.



Huidige impact

Door de coronacrisis verandert de markt. Zo ziet Hays dat er de laatste tijd een flinke schommeling heeft plaatsgevonden in het aantal vacatures voor software engineers. Waar gemiddeld in de database van Hays 539 assistant accountant vacatures openstaan is dit aantal keer vier gestegen in week 17 Daarnaast is tijdens de quarantaine, waar er in die tijd gemiddeld 181 vacatures openstaan, de vraag naar vakkenvullers in de eerste week verdriedubbeld. Tot slot werden in de eerste weken van de coronamaatregelen 1.791 onderwijs-, opleidings- en trainingsmedewerkers gezocht. Gemiddeld staan voor deze beroepsgroep 1.076 vacatures open. Dit is een aanzienlijke stijging ondanks de overgang van regulier onderwijs naar thuisonderwijs.

David Trollope, Managing Directeur Hays Nederland: "We zien dat de coronacrisis de nodige impact heeft of heeft gehad op verschillende beroepsgroepen. Ook zien we nog steeds dat de talent mismatch een competitieve arbeidsmarkt veroorzaakt, waardoor werkgevers hun wervingsstrategie onder de loep moeten nemen om aantrekkelijk te zijn voor geschikt talent. Dit is niet per se iemand die direct over alle gevraagde vaardigheden beschikt. Bedrijven kijken steeds meer naar het potentieel van toekomstige medewerkers. Het is belangrijk om menselijk kapitaal strategisch toe te wijzen en personeel in staat te stellen om mee te bewegen met de veranderende arbeidsomstandigheden. Zeker in deze tijd."