 Ook bedrijven moeten investeren in ICT-skills

Helft docenten vindt dat lerarenopleidingen te weinig aandacht besteden aan ICT - 51 procent van de Nederlandse leraren vindt dat er op lerarenopleidingen onvoldoende aandacht aan ICT wordt gegeven. Dit blijkt uit onderzoek dat SLBdiensten liet uitvoeren door PanelWizard onder 528 onderwijsprofessionals.



Tegelijkertijd vindt 63 procent van hen dat docenten verplicht opgeleid moeten worden op het gebied van ICT.

Deze wens voor digitaal beter onderlegde leraren komt mogelijk voort uit het feit dat zeven op de tien onderwijsprofessionals vinden dat het onderwijs meer moet inspelen op de vraag vanuit het bedrijfsleven. In het onderzoek zijn ook 502 Human Resource medewerkers over dit onderwerp ondervraagd. Van hen is ruim 83 procent deze mening toegedaan. "Het is belangrijk dat toekomstige docenten een variëteit van didactische vaardigheden leren tijdens hun opleiding. Nu ICT een steeds grotere rol speelt in het onderwijs, moet dit ook onderdeel worden van de vaardigheden die hen geleerd worden", zegt Jeroen Borgsteede, directeur van SLBdiensten.

Kinderen leren programmeren is een manier om onderwijs en bedrijfsleven beter te laten aansluiten op elkaar. Twee op de vijf respondenten zeggen dat alle scholieren in het voortgezet onderwijs dit moeten leren. Opvallend is dat zestigplussers, zowel onder HR-medewerkers (51 procent) als docenten (58 procent), de grootste voorstanders zijn.



Aansluiting op bedrijfsleven

Een andere manier om school en baan beter met elkaar te verbinden, is door bedrijven meer te betrekken bij het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door hen gastlessen of optionele vakken te geven. Dit vinden negen op de tien ondervraagden een goed idee. Borgsteede: "In het mbo maken jongeren al een beroepskeuze wanneer ze een opleiding beginnen. Daar is het van groot belang dat opleidingen naadloos aansluiten op de behoeftes van bedrijven. In het voortgezet onderwijs hebben leerlingen doorgaans nog geen beroepskeuze gemaakt. Daar heeft het bedrijfsleven een uitgelezen kans om hen te inspireren de juiste keuze te maken qua vervolgopleiding. Met name voor ICT-bedrijven is dit belangrijk, gezien de arbeidskrapte en het belang van ICT in veel branches".



Meer investeren

De ondervraagden leggen echter niet alleen de verantwoordelijkheid bij de scholen, ook bedrijven moeten volgens hen investeren in het opleiden van werknemers. Zo zegt 87 procent van hen dat organisaties meer geld en tijd moeten besteden aan het scholen van hun medewerkers. "Een school zorgt ervoor dat een student de kennis en vaardigheden bevat om aan de slag te gaan in een beroepsveld. Een bedrijf zorgt er vervolgens voor dat die skills gepolijst worden en jongeren specialistische vaardigheden leren om goed te kunnen functioneren, bijvoorbeeld in het gebruik van specifieke ICT-toepassingen," zegt Borgsteede. "Dat geldt ook voor de school als werkgever. Ik zie echter relatief weinig dat scholen een (ICT) opleidingstraject organiseren voor hun medewerkers."