 Skillspaspoort gaat cv vervangen

Digitaal overzicht van competenties en vaardigheden wint terrein - Het curriculum vitae zoals dat al lang wordt gebruikt, heeft zijn langste tijd gehad. De functie van de ouderwetse levensbeschrijving wordt overgenomen door het skillspaspoort, een digitaal instrument waarmee in één oogopslag duidelijk wordt welke vaardigheden en talenten iemand heeft. Het skillspaspoort zal voor werkenden het veranderen van baan gemakkelijker maken en helpt werkgevers om gemakkelijker mensen te werven.



Dat stelt werkgeversvereniging AWVN op basis van een op Schiphol uitgevoerde proef met het skillspaspoort. AWVN werkte daarbij samen met de Luchtvaart Community Schiphol (waarin Schiphol, KLM en ROC Amsterdam samenwerken) en House of Skills (een netwerkorganisatie van bedrijven op Schiphol dat nauw samenwerkt met onderwijs en overheid). Aan het proefproject namen 90 werknemers van vijf bedrijven op Schiphol deel.



Digitaal competentieoverzicht

AWVN voorziet dat werkenden, scholieren, studenten en andere werkzoekenden zich in de toekomst aan werkgevers voorstellen met een digitaal overzicht van hun competenties en vaardigheden. Uit dat ‘paspoort’ blijkt ook welke cursussen, trainingen of stages men nog moet doen om voor een andere dan de huidige functie in aanmerking te komen. Dat zal de overstap naar hele andere bedrijven of bedrijfstakken gemakkelijker maken, iets wat op de huidige arbeidsmarkt een groot probleem is.