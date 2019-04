 Slechts drie op de tien bedrijven werven succesvol flexibele workforce

Negatief imago van onregelmatig werk vormt grote wervingshindernis - 71 procent van organisaties in Nederland heeft moeite met het werven van flexibele arbeidskrachten en medewerkers voor onregelmatige en ploegendiensten. Dat betekent dat slechts drie op de tien organisaties erin slaagt om een flexibele workforce te vinden.



Daarnaast geeft 67 procent van de Nederlandse werkgevers aan te worstelen met het behouden van deze flexibele arbeidskrachten. Met alle gevolgen van dien: een tekort aan arbeidskrachten kan zorgen voor veertien procent minder bedrijfsgroei en veertien procent minder productiecapaciteit. Dit blijkt uit onderzoek van Quinyx, aanbieder van workforce management software. Aan het onderzoek deden 1.000 werkgevers mee, die werkzaam zijn in organisaties uit verschillende branches en met verschillende groottes.



Retail en hospitality worstelen het meest met recruitment en retentie

Onder de organisaties die moeite hebben met het succesvol werven van een flexibele workforce voeren de hospitality- en retailsector de lijst aan. Maar liefst driekwart van de hotels (75 procent) en retailers (74 procent) worstelt met het binnenhalen van medewerkers. Ook in de logistieke sector en de horeca loopt het merendeel van de organisaties tegen dit probleem aan, met respectievelijk 64 en 50 procent. Wat betreft het behouden van medewerkers staan zowel de hospitality- als de horecasector voor de grootste uitdaging. 75 procent van de organisaties in deze sectoren heeft hier moeite mee. Retail en logistiek volgen met respectievelijk 63 en 55 procent.



Grootste wervingshindernis: het negatieve imago

Uit het onderzoek blijkt dat het wervingsprobleem een aantal oorzaken kent. Allereerst bestaat er een negatief imago rondom banen met flexibele en onregelmatige werkuren. 32 procent van de werkgevers loopt hier tegenaan. Daarnaast geeft 30 procent aan dat een krappe arbeidsmarkt, oftewel een tekort aan beschikbare werknemers in de omgeving, het werven bemoeilijkt. Tot slot stelt 29 procent dat kandidaten niet de juiste vaardigheden voor het werk bezitten. Er bestaat dus een mismatch op de arbeidsmarkt.

Erik Fjellborg, CEO van Quinyx: "Op het gebied van recruitment en retentie valt er in Nederland nog een hoop te winnen. Het is belangrijk dat werkzoekenden begrijpen wat werken met onregelmatige dienstroosters precies inhoudt. Dit kan door beleid op te stellen dat niet alleen flexibel werken stimuleert, maar ook duidelijk maakt wat wordt verwacht van degenen die ervoor kiezen om op deze manier te werken. Zo zullen werknemers van meet af aan op de hoogte zijn van de positionering van het bedrijf met betrekking tot arbeidsrelaties. Werkgevers doen er tevens verstandig aan om in gesprek te gaan met huidige werknemers over hun eisen en wensen. Maak contact en zoek uit wat er speelt binnen de organisatie. Alleen zo kan de stap richting succesvol werven én behouden worden gezet."