 Aantal IT-vacatures trekt na korte dip tijdens coronacrisis weer aan

Eerste maanden van dit jaar recordaantal vacatures bij directe werkgevers - Het aantal nieuwe IT-vacatures onder directe werkgevers trekt in juni weer aan, na een dip die in maart inzette. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse arbeidsmarktrapportage van iSense. Het jaar 2020 begon met een recordaantal vacatures bij werkgevers, namelijk 11.019. Ook in februari bleef de vraag met 9.715 openstaande vacatures hoog.



Met de intrede van de coronacrisis daalde het aantal vacatures, met in mei een dieptepunt van 7.144 IT-vacatures. Sinds de aangekondigde versoepelingen in juni is er weer een toename zichtbaar: er waren die maand 7.201 vacatures.

Marco Berkhout, Managing Director iSense: "Net als in andere sectoren heeft de coronacrisis impact op de werkgelegenheid in de IT-branche. Gelukkig zien we vanaf juni weer een toename in de vacatures. Wij merken ook dat de markt weer aantrekt. Zo horen we bijvoorbeeld in gesprekken met onze klanten dat zij de komende periode weer meer personeel gaan aannemen en inhuren. Er is dus reden voor optimisme richting de toekomst."



Eerste helft 2020 meer IT-vacatures dan in eerste helft 2019

Ondanks de krimp die in maart inzette, laat het eerste half jaar van 2020 vergeleken met de eerste helft van 2019 een kleine groei zien van ruim drie procent. Wanneer januari 2020 afgezet wordt tegenover januari 2019, is er een groei van achttien procent zichtbaar. In februari is dat zelfs 28 procent.

Kijkend naar maart 2020, de maand waarin Nederland in intelligente lockdown ging, stonden er ten opzichte van 2019 3,elf procent meer vacatures open. In de top-40 meest gevraagde functies zijn developers op het gebied van Java en .NET het populairst. Wanneer het tweede kwartaal van 2020 vergeleken wordt met het eerste kwartaal, is er over het algemeen bij alle functies een daling te zien in het aantal nieuwe IT-vacatures. In de provincies Drenthe, Groningen en Limburg is de daling van het aantal IT-vacatures het sterkst.