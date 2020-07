 Vacaturetrend: op weg naar herstel

Eerste lichtpuntje voor horeca, dip voor detailhandel - Het aantal vacatures ligt met -35 procent nog steeds ver onder de vacaturetrend van vorig jaar als gevolg van de corona-uitbraak en de maatregelen om het virus in te dammen, zo blijkt uit de maandelijkse data-analyse van Indeed. Toch is er sprake van verbetering, aangezien de vacaturetrend begin juni nog -38 procent onder de trend van vorig jaar lag.



Ook laten steeds meer beroepsgroepen een trendbreuk zien als eerste teken van herstel.

"Het lijkt het erop dat de vacaturemarkt voor nu de bodem heeft bereikt en zelfs licht terugveert," aldus Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed Benelux. Ook nieuwe vacatures, vacatures die in de afgelopen zeven dagen geplaatst zijn, laten een positieve ontwikkeling zien. Die vacaturetrend ligt nog maar vijftien procent onder de trend van vorig jaar. "Als voorloper op de algemene vacaturetrend is dat een goed teken voor de komende periode."



Meer beroepsgroepen krabbelen op

Onder andere in de verpleegkunde en in de bouwsector bleven de vacaturedalingen relatief beperkt, maar inmiddels is er voor steeds meer beroepsgroepen positief nieuws te melden. Begin juni toonden de eerste beroepsgroepen stabilisatie van de dalende vacaturetrend. In de loop van juni heeft dit doorgezet naar onder andere sectoren als productie, beveiliging, op- en overslag en schoonmaak.

Opvallend is dat de detailhandel, na een positieve ontwikkeling in de vacaturetrend in juni, nu opnieuw een daling laat zien. Het CBS rapporteerde eerder al dat de detailhandel in mei van dit jaar 8,2 procent meer omgezet heeft dan in mei 2019. De coronamaatregelen hebben echter een divers effect gehad op de detailhandel, met recordomzetstijgingen voor doe-het-zelf-zaken, maar omzetdalingen voor bijvoorbeeld kleding- en schoenenwinkels.



Eerste lichtpuntje voor horeca

Voor de horeca lag de vacaturetrend begin juni nog 70 procent onder de vacaturetrend van dezelfde periode vorig jaar, begin juli is dit echter licht verbeterd naar 68 procent. "De zwaar getroffen sectoren horeca, hospitality en toerisme, blijven, ondanks de versoepelingen van de maatregelen, nog steeds sterk achter als het gaat om de vraag naar werknemers. Terwijl de zomerperiode normaal gesproken voor hen juist een topseizoen is, kunnen horeca-ondernemers het voorlopig af met hun huidige personeelsbezetting. Het is de vraag of het binnenlandse toerisme het wegblijven van buitenlandse toeristen gaat compenseren."



Waar is wel werk?

Sinds 1 juni tot en met begin juli is er de meeste vraag naar verkopers, timmermannen en schoonmakers. Ook voor verzorgende ig en verpleegkundige zijn veel vacatures. Als het gaat om functies die het snelst zijn gestegen, voert schoonmaker de lijst aan, gevolgd door postbezorger en vakantiekracht. ‘Thuiswerken is nog steeds de norm, maar met gepaste maatregelen openen werkgevers mondjesmaat hun werkplekken en gaan ook publieke ruimtes weer open. De schoonmaakbranche moest de afgelopen periode een flinke klap opvangen, maar inmiddels is de vraag naar schoonmakers in de afgelopen weken met ruim 42 procent explosief gestegen."

Naast het vacatureaanbod van werkgevers, zochten werkzoekenden de afgelopen maanden vooral naar banen die minder negatieve of juist positieve invloed ondervonden van de coronamaatregelen. "Zo hebben we een stevige piek gezien in de zoekopdrachten naar bezorgbanen, banen in de zorg en in de retail," aldus Vissers. Richting de zomerperiode is een verschuiving naar zomer- en bijbanen te zien. Zo zijn de afgelopen twee weken de zoekopdrachten naar ‘zomerbaan’ met 59 procent toegenomen, en naar ‘vakantiekracht’ met 47 procent, zoals gebruikelijk is voor deze periode in het jaar.



Nederland ten opzichte van andere landen

Naast Nederland laat een groot aantal landen positieve ontwikkelingen in de vacaturetrends zien. Frankrijk blijft stabiel en alleen de vacaturetrend voor België daalt verder, van -39 procent naar -45 procent.