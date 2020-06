 Dalende vacaturetrend remt: eerste sectoren laten tekenen van herstel zien

Horecavacatures laten op zich wachten, toerisme stabiliseert - Het aantal vacatures is de afgelopen periode verder gedaald als gevolg van de corona-uitbraak en de maatregelen om het virus in te dammen, zo blijkt uit de maandelijkse data-analyse van Indeed. De eerste beroepsgroepen laten echter een afremming in de vacaturedaling zien als eerste tekenen van herstel.



Op 3 april lag het aantal vacatures 23 procent onder de trend van vorig jaar, per 5 juni groeit de hoeveelheid vacatures 38 procent langzamer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed Benelux: "Vorige week zagen we nog een daling van 39 procent, de afname van vacatures lijkt dus te stabiliseren. In een aantal delen van de economie ligt de focus voorzichtig op herstel."



Beroepsgroepen

Een aantal beroepsgroepen laat inmiddels minder grote vacaturedalingen zien dan dat afgelopen maand nog het geval was. "De vacaturedalingen lijken voor een aantal beroepsgroepen te stabiliseren en zelfs iets af te nemen", aldus Vissers. Dat geldt bijvoorbeeld voor verpleegkunde, bouw, installatietechniek, productie, detailhandel, op- en overslag en hospitality en toerisme.



Vacaturegroei voor horeca laat op zich wachten

Ondanks de heropening van restaurants en cafés per 1 juni, voert de horecasector nog altijd de lijst aan met de sterkste vacaturedaling. Begin mei groeide het aantal vacatures nog 69,2 procent langzamer ten opzichte van vorig jaar, in juni is er sprake van een ruime 70 procent. Wel zijn er sinds 1 juni lichte stijgingen te zien voor vacatures zoals ‘horecamedewerker’.

Vissers: "De versoepelingen in de horeca zorgen niet direct voor grote vacaturestijgingen. Er is beperkte beschikbaarheid in de restaurants is en er is dus nog geen vraag naar grote aantallen nieuwe werknemers zoals we normaal gesproken in het hoogseizoen zien. Horeca-ondernemers kunnen vooralsnog uit de voeten met hun huidige werknemers."



Toerisme stabiliseert

Opvallend is dat hospitality en toerisme begin mei nog een daling van 68,3 procent liet zien, maar dit inmiddels is teruggelopen naar 60,1 procent. "Het is te vroeg om te praten over herstel, maar vermoedelijk dragen de sectorversoepelingen en de aankomende zomervakantie bij aan een positievere vacaturetrend. Een groot deel van de Nederlandse consumenten bereidt zich voor op een ‘staycation’, een vakantie in eigen land."



Waar is wel werk?

Sinds mei tot nu zijn de meeste vacatures beschikbaar voor verkopers, timmermannen en schoonmakers. Ook verzorgende ig en verpleegkundige staan aanhoudend in de top vijf, met stijgende aandelen ten opzichte van het totale aanbod van vacatures.

Als het gaat om vacatures die het meest in vraag zijn gestegen, valt de vacature voor kapper op, met een stijging van 43 procent sinds de versoepelingen voor die sector. Ook zijn bezorgers, weekendhulpen en vakantiekrachten in trek. Vissers: "Richting de zomerperiode neemt de vraag naar vakantiekrachten toe. Vakantiekrachten en weekendhulpen zijn natuurlijk een manier om als werkgever relatief flexibel je personeelsbezetting in te kunnen richten in onzekere tijden."



Nederland ten opzichte van andere landen

Het Verenigd Koninkrijk voert de lijst aan als het gaat om de grootste vacaturedaling. Ook Ierland, Frankrijk, Italië en België laten grotere dalingen in de vacaturetrend zien ten opzichte van Nederland. Opvallend is dat Nieuw-Zeeland, dat deze week vrijwel alle coronamaatregelen opheft, inmiddels een vacaturetrend van - 56 procent rapporteert. Begin mei was dit nog -61 procent ten opzichte van vorig jaar.