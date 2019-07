 Gesprekken tussen collega´s en telefoongesprekken meest irritant

Lawaai op de werkplek leidt tot concentratieproblemen en stress - Geluidsoverlast op de werkvloer is een grote bron van ergernis en leidt tot concentratieproblemen en stress. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek naar de impact van geluid en akoestiek in het bedrijfsleven.



Het onderzoek is onder meer dan 2.000 werknemers uitgevoerd door Radius Global Market Research, in opdracht van tapijttegelfabrikant Interface.

Volgens ruim 60 procent van de ondervraagde werknemers is het reduceren van geluidsoverlast cruciaal om efficiënt te kunnen werken. Ook vindt 79 procent dat geluidsoverlast het moeilijk maakt om zich te concentreren. En volgens bijna een derde gaat het ten koste van de productiviteit. Tegelijkertijd geeft maar liefst 55 procent van de respondenten aan dat hun werkomgeving te rumoerig is.



Grootste ergernissen

Mensen die de enquête hebben ingevuld, werken in verschillende settings: van toegewezen bureaus in open ruimtes tot gedeelde kantoren en zelfs cubicles. De grootste afleidingen zijn gesprekken tussen werknemers (71 procent), telefoongesprekken (67 procent), het rinkelen van telefoons (62 procent) en het geluid van rondlopende mensen (54 procent). Minder dan een derde van de mensen die in een open ruimte werkt, heeft de beschikking over een aparte kamer om te bellen of praten.



Wel klachten, geen actie

Bijna de helft van de managers krijgt klachten van personeel dat zich niet goed kan concentreren. Toch maakt slechts 31 procent van de kantoren gebruik van tapijt om geluidsoverlast tegen te gaan. 44 procent van de werknemers stelt dat hun werkgever niets doet tegen storende geluiden. Hierdoor zien ze zich genoodzaakt zelf maatregelen te nemen. Ze kopen bijvoorbeeld een koptelefoon of gaan thuiswerken.

Het wijst er verder op dat een rumoerige werkomgeving zorgt voor stress en angstgevoelens. Voor de helft van de respondenten kan geluidsoverlast meespelen in het besluit om een baan wel of niet aan te nemen. 5 procent ziet storende geluiden op de werkvloer zelfs als een reden om ontslag te nemen.



Productieve werkruimte

"Bij Interface weten we hoe belangrijk het is een werkomgeving te creëren die de productiviteit bevordert," zegt Cees van Gelder, Technical Support Manager bij Interface Nederland. "Naar onze mening gaat het bij het inrichten van kantoren niet alleen om nieuwe interieurtrends. Cruciaal is dat bedrijven de vloeren afstemmen op hun bedrijfscultuur. Hiermee zijn bedrijven verzekerd van een productieve werkruimte die past bij de verschillende werkstijlen en voorkeuren van medewerkers.`