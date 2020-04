 Moderne medewerker ondervindt problemen met geluiden

Problemen met geluid kunnen leiden tot wel 30 minuten verloren productiviteit per week - De opkomst van open kantoortuinen: ideaal om samen te werken, maar het brengt een reeks van mogelijke afleidingen met zich mee. Volgens nieuw onderzoek door het wereldwijde marktonderzoeksbureau IPSOS en EPOS hebben bijna alle (95 procent) eindgebruikers en beleidsmakers regelmatig last van ten minste één probleem met geluid.



Veelgehoorde klachten zijn gestoord worden door lawaaiige collega's (50 procent), algemene geluidsniveaus in werkomgevingen (48 procent) en onderbrekingen door collega's (46 procent). Deze bevindingen en meer staan in de EPOS’ Understanding Sound Experiences Study: een onderzoek onder 2.500 eindgebruikers van audioapparatuur, van wie meer dan 75 procent werkzaam is in organisaties met meer dan tweehonderd medewerkers.



Veel meer communicatie

Door de groei van technologie en een evolutie in traditionele werkschema's en -locaties is ook het aantal telefoongesprekken, conference calls en teleconferences die op de moderne werkplek plaatsvinden, aanzienlijk gestegen. Maar op dit moment brengen deze communicatiekanalen ook nadelen met zich mee, waarbij eindgebruikers achtergrondlawaai (42 procent), dingen moeten herhalen (34 procent) en herhaalde vragen om informatie (34 procent) als hun grootste drie frustraties noemen. In totaal heeft 87 procent van de ondervraagde eindgebruikers ten minste één probleem ervaren door slechte geluidskwaliteit bij telefoongesprekken, ongeacht of ze op kantoor of thuis werken.



Productiviteitsverlies

Deze problemen met audio zorgen alles bij elkaar voor productiviteitsverlies. Het is zelfs zo dat de gemiddelde eindgebruiker tot wel 30 minuten per week verliest door slechte geluidskwaliteit tijdens spraakgesprekken. Voor de voltijdsmedewerker komt dit overeen met net iets meer dan drie dagen verloren tijd per jaar, en vanuit het oogpunt van de werkgever heeft deze verloren productiviteit aanzienlijke gevolgen voor de kosten.



Slechte audiokwaliteit kost klanten

En niet alleen de productiviteit kan lijden onder slechte audiokwaliteit. Volgens beleidsmakers leidt slechte audiokwaliteit tot ontevreden klanten (23 procent), financiële verliezen door het onjuist uitvoeren van werkzaamheden (achttien procent), verlies van belangrijk werk/een deal, wat leidt tot financieel verlies voor het bedrijf (achttien procent) of zelfs het verliezen van een tender (negentien procent). Het behoeft dus geen betoog dat deze negatieve gevolgen veel groter kunnen zijn dan drie dagen productiviteitsverlies van een werknemer.

Zo'n 79 procent van de beleidsmakers is het eens dat goede audioapparatuur als headsets, hoofdtelefoons en speakerphones praktische oplossingen zijn voor het verminderen van de problemen met geluid bij zowel telefoongesprekken als anderszins. Een aantal van de beste headsets die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn, beschikt bijvoorbeeld over functies als op AI gebaseerde lawaaionderdrukkingstechnologie, wat betekent dat een luidruchtige collega of een lawaaiige werkomgeving niet langer een afleiding vormt.