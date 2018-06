Steeds meer lawaai op de werkvloer Slechts een procent van de medewerkers kan zich afsluiten van afleiding - Het open kantoor is ontworpen om de samenwerking tussen collega’s te vergroten. Maar uit nieuw onderzoek van Oxford Economics, in opdracht van Plantronics, blijkt dat geluidsoverlast in het open kantoor epidemische niveaus bereikt.



In vergelijking met het onderzoek uit 2015 blijkt bovendien dat de omstandigheden sindsdien flink verslechterd zijn.

Oxford Economics interviewde in 2018 zo’n 500 senior executives en medewerkers die geen managersfunctie hebben uit verschillende sectoren en beroepsgroepen. Deelnemers komen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, de Verenigde Staten India, China en Australië. Het onderzoek omvat ook gedetailleerde interviews met leidinggevenden die stappen ondernemen om de uitdagingen qua samenwerken en productiviteit aan te pakken.



Enkele resultaten:

Omstandigheden in open kantoren verslechteren dramatisch

De meerderheid van de leidinggevenden en medewerkers geeft aan dat er bijna constant geluid op de werkvloer is, en dat een stilteruimte ontbreekt voor vergaderingen en het uitvoeren van geconcentreerd werk. In vergelijking met drie jaar geleden zijn de omstandigheden sterk verslechterd, en de managers ervaren de problemen anders: Slechts een procent van de werknemers (tegen 20 procent in 2015) zegt dat ze zich kunnen afschermen van afleidingen op kantoor en zich kunnen concentreren zonder extra maatregelen te nemen. 54 procent van de managers denkt dat hun medewerkers over de middelen beschikken die ze nodig hebben om lawaai en afleiding op kantoor te verminderen, maar slechts 29 procent van de werknemers is het daarmee eens (tegen 41 procent in 2015).

Werknemers nemen zodoende het heft in eigen handen door hun omgeving te verlaten of door omgevingsgeluid uit de schakelen om te kunnen werken: 75 procent van de medewerkers zegt dat ze naar buiten moeten lopen om zich te kunnen concentreren en 32 procent gebruikt een headset om afleiding tegen te gaan. Diegenen die in de meeste luidruchtige kantooromgevingen werken, zullen naar alle waarschijnlijkheid hun baan in de komende zes maanden opzeggen.

Welzijn, productiviteit en financiële prestaties

De resultaten suggereren dat lawaai en afleiding van invloed zijn op het welzijn, de productiviteit en zelfs de financiële prestatie van werknemers. Verder zijn de inspanningen van managers niet voldoende om het probleem aan te pakken:

63 procent van de werknemers zegt dat er geen stilteruimten zijn om geconcentreerd werk te verrichten en dat heeft een negatief effect op de productiviteit, tevredenheid en gezondheid.

96 procent van de leidinggevenden vindt dat productiviteit van werknemers een cruciaal onderdeel is van de financiële prestaties, alhoewel maar slechts 40 procent het verband tussen lawaai, afleiding en productiviteit begrijpt.

Slechts zes procent van de leidinggevenden geeft aan dat ze hun kantoor hebben uitgerust met zaken die het geluid verminderen. Millennials

De onderzoekers denken dat millennials, mensen van 22 tot 36 jaar, meer gewend zijn aan werken in een open kantoor dan oudere collega’s omdat ze hun carrière in zo’n omgeving zijn gestart. Desondanks zijn zij de eersten die de problemen erkennen die samengaan met deze omgevingen en hebben de neiging anders om te gaan met deze uitdagingen dan hun oudere collega’s.

Millennials zullen minder snel zeggen dat ze een werkomgeving met veel lawaai energiek vinden (negen procent tegen 30 procent van de oudere collega’s).

Millennials zijn minder tevreden met de kantoorinrichting dan oudere werknemers (38 procent tegen 48 procent).

Het is waarschijnlijker dat millennials zeggen dat hun organisatie lawaai, afleiding en een overload aan informatie moet oplossen (89 procent tegen 75 procent).

Millennials geven aan dat ze eerder naar buiten gaan om zich te concentreren (84 procent tegen 63 procent van de oudere werknemers) en zullen minder snel een pauze- of stilteruimte gebruiken. Goede presterende bedrijven hebben de juiste formule

Het onderzoek toont tevens een correlatie aan tussen de omzetgroei van bedrijven en hoe zij hun werkomgeving benaderen. Meer dan driekwart van de goed presterende bedrijven (omzetgroei van meer dan tien procent en minder verloop) meldt dat kantoorontwerp en het verminderen van geluidsoverlast belangrijk zijn voor hun financiële prestaties. Diezelfde bedrijven reageren proactief op de geluidsepidemie op kantoor, en verder zeggen zij:

Werknemers eerder te voorzien van hulpmiddelen om geluid te elimineren en van stilteruimten voor concentratiewerk.

Minder snel dat sommige werknemers een lawaaierige omgeving energiek vinden (28 procent tegen 50 procent van andere bedrijven). Plantronics heeft het onderzoek laten uitvoeren om beter te begrijpen hoe een betere omgeving gecreëerd kan worden waar werknemers goed kunnen presteren en zich goed voelen. "De resultaten van dit jaar zijn veelzeggend – open kantoren bieden mogelijk algehele kostenbesparingen, maar ze eisen wel degelijk een negatieve invloed op onze productiviteit en welzijn," zegt Jennifer Adams, director, Enterprise Solutions Marketing.

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Salaris bij nieuwe baan voor vrouw belangrijker dan voor man IT'er merkt krappe arbeidsmarkt niet in portemonnee Steeds meer lawaai op de werkvloer Gerelateerde nieuwsitems Horror-werkplek verjaagt werknemer Geluid vormt bedreiging voor de gezondheid Lawaai en kantoorklimaat leiden werknemer het meest af 'Kantoorlawaai moet prijskaartje krijgen' Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.