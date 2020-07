 Covid-19-maatregelen hebben onverwacht positief effect op mindset medewerkers

Trendbreuk in gedrag van mensen in crisissituatie - Tijdens de intelligente lockdown werkten veruit de meeste medewerkers effectiever en met meer focus dan in normale omstandigheden. Ze lieten totaal ander gedrag zien dan normaal onder hoge druk of in een crisis. Dit constateert Management Drives dat de professionele drijfveren van zo’n 400.000 mensen heeft gemeten en teams van vrijwel alle AEX-bedrijven begeleidt.



De methode van Management Drives is wereldwijd bekend van de kleurentaal waarin de logica van verschillende medewerkers wordt getypeerd in zes kleuren. Iemand is bijvoorbeeld overwegend blauw en hecht sterk aan structuur en protocollen. Of iemand is juist geel of oranje wat betekent dat die persoon analytisch of resultaatgericht is. Kent u als manager de kleuren van uw teamleden, dan kunt u hierop sturen. Ook krijgen teamleden meer begrip voor elkaar.



In een ‘normale’ stress-situatie overdrijven mensen vaak hun sterke eigenschappen

CEO Stephan van der Vat van Management Drives: "Wat we tot nu toe altijd zagen is dat mensen in stress- of crisissituaties soms ander gedrag gingen vertonen dan hun natuurlijke gedrag. En dat dan vaak in de overdreven vorm. Het profiel van iemand met meer blauw in zijn MD-profiel is dan niet langer gewoon goed georganiseerd, maar slaat door naar sterk controlerend. Iemand die veel gele en oranje drijfveren in zijn profiel heeft, gaat over-analyseren en wordt enigszins opportunistisch. Tijdens de coronacrisis, met gedwongen thuiswerken en andere beperkingen, blijkt dat mensen deze ‘mindset’ juist op een positieve manier uiten. Mensen pakken de aspecten van het werk die ze normaal gesproken ‘verwerpen’ nu juist positief op. Ze krijgen daardoor meer focus en worden productiever. Dit geldt bovendien voor álle kleuren. Het is voor het eerst in de twintig jaar van ons bestaan dat we dit signaleren."



Medewerkers omarmen hun verborgen verlangen

Volgens Van der Vat ligt de oorzaak voor deze trendbreuk in ons ‘verborgen verlangen’. "Mensen vertonen nu het gedrag waar ze van nature een hekel aan hebben. Hun verborgen verlangen is om dit toch te laten zien. Kennelijk biedt deze crisis de randvoorwaarden hiervoor. Mensen werken meer op afstand, vaak thuis. Er zijn daardoor weinig interventies en er is minder groepsdynamiek."



Borgen van positieve gedragsverandering na de lockdown

De vraag is natuurlijk of deze positieve veranderingen na de versoepelingen van de maatregelen en de terugkeer naar kantoor behouden kunnen worden. Van der Vat: "Als wij niks doen voorzie ik dat mensen dit gedrag weer snel laten varen en terugvallen in hun oude logica. Wij moeten gebruik maken van het momentum waarin wij dat verborgen verlangen van medewerkers om kunnen zetten naar echt duurzame gedragsverandering. Wij hebben daarom een gericht programma ontwikkeld om dat te realiseren."