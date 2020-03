Werkgevers wereldwijd hanteren empathische personeelsaanpak ten tijde van coronacrisis Organisaties focussen op (financieel) welzijn en ambities personeel - Meer dan ooit richten werkgevers overal ter wereld zich de komende tijd op de gezondheid, het financiële welzijn en de ambities van hun personeel. Dat blijkt uit het wereldwijde Global Talent Trends 2020-onderzoek van Mercer. Het onderzoek identificeert vier trends en wijst uit dat een empathische personeelsaanpak van organisaties hét recept is ten tijde van de coronacrisis.



Het onderzoek wijst uit dat 33 procent van de werknemers verwacht dat hun baan binnen drie jaar wordt vervangen. 61 procent denkt dat hun werkgevers hen voorbereiden op hoe het werk er in de toekomst uit zal zien. 55 procent vertrouwt erop dat hun organisatie hen zal omscholen indien hun baan verandert, bijvoorbeeld als gevolg van automatisering. Bedrijven moeten hier op anticiperen, en daarmee ook transformeren, terwijl ze worden geconfronteerd met onvoorziene uitdagingen zoals COVID-19. En een waarschijnlijke economische terugslag, die de adoptie van nieuwe personeelsstrategieën kan beïnvloeden en versnellen.



Trend #1: werkervaring opnieuw vormgeven

De eerste trend die het onderzoek aanstipt is dat organisaties wereldwijd hun personeel inspireren én stimuleren om de bestaande werkervaring opnieuw vorm te geven. 58 procent van de organisaties doet dit met als doel meer mensgericht te worden. Toch gelooft slechts 27 procent van de leidinggevenden dat de ervaring van werknemers een zakelijk rendement zal opleveren. En hoewel 61 procent van de werknemers zijn werkgever vertrouwt om voor zijn welzijn te zorgen en 48 procent van de leidinggevenden het als een belangrijk focuspunt beschouwt, heeft slechts 29 procent van de HR-leiders een gezondheids- en welzijnsstrategie.

Derk Jan Koole, business leader career bij Mercer Nederland: "Hier valt nog genoeg winst te behalen. Energieke medewerkers zijn essentieel om de transformatie-agenda van organisaties te realiseren: ze blijven langer bij het bedrijf, zijn veerkrachtiger en zijn sneller bereid om te scholen. Vooral nu werknemers zich zorgen maken over de impact van de corona-pandemie op hun gezondheid, baanzekerheid en financiën, kunnen werkgevers het vertrouwen van hun werknemers maken of kraken met de acties die zij ondernemen. En vooral ook door de empathie die zij hun personeel tonen."



Trend #2: prioriteit geven aan omscholing

De tweede trend is dat bedrijven het personeelsbestand transformeren door nieuwe banen te creëren die passen bij een nieuwe wereldeconomie. Omscholing is de beste manier om zakelijk succes te stimuleren. Koole: "99 procent van alle organisaties begint aan een transformatie en rapporteert aanzienlijke hiaten in de beschikbare vaardigheden van het personeel. Het personeelsbestand, en het gebrek aan toekomstbestendige vaardigheden, zijn de belangrijkste redenen waarom transformaties mislukken." Hoewel 78 procent van de werknemers aangeeft er klaar voor te zijn om nieuwe vaardigheden te leren, zegt 38 procent dat ze niet genoeg tijd hebben om te trainen. Bovendien investeert slechts 34 procent van de HR-leiders in het omscholen van personeel als onderdeel van hun strategie om zich voor te bereiden op de toekomst van werk. 40 procent weet niet over welke vaardigheden hun personeel beschikt.

Koole: "Hier ligt een enorme kans voor organisaties. Zij moeten inzichtelijk maken hoe toekomstige functies eruit zien en welke vaardigheden daarvoor nodig zijn. Wanneer zij in kaart hebben welke vaardigheden er al in huis zijn, kunnen ze daar hun omscholingsbeleid op aanpassen."



Trend #3: data-benadering toepassen op menselijke vaardigheden

Als derde trend noemt het rapport dat werkgevers data en menselijke vaardigheden vaker met elkaar combineren. De ontwikkeling van machine learning sijpelt inmiddels door in alle bedrijfstakken: het gebruik van voorspellende analyses is in vijf jaar tijd bijna verviervoudigd; van 10 procent in 2016 naar 39 procent in 2020. Minder dan de helft van de organisaties gebruikt deze statistieken echter om menselijke vaardigheden te analyseren; zo zet slechts 43 procent de data in om werknemers te identificeren die van plan zijn te vertrekken en achttien procent kent de impact van beloningsstrategieën op prestaties.

Koole: "Terwijl kunstmatige intelligentie grote hoeveelheden data sneller en minder foutgevoelig kan analyseren, kunnen mensen nog altijd beter beoordelen of de uitkomsten zinvol zijn. Alhoewel de data en de capaciteit voor analytics in veel bedrijven nu beter op orde zijn, blijven de vaardigheden om de juiste onderzoeksvragen te stellen én de vaardigheid om daar vervolgens juiste conclusies en aanbevelingen uit te trekken achter. Hierdoor blijft het grotere potentieel van analytics onbenut."



Trend #4: verder kijken dan aandeelhoudersbelang

Tot slot laat het rapport zien dat bedrijven verder kijken dan alleen het aandeelhoudersbelang. 85 procent van de leidinggevenden wereldwijd is het hier over eens. Maar, slechts 35 procent van de bedrijven komt dit ook daadwerkelijk na. Ondertussen geeft een op de drie werknemers aan liever voor een werkgever te werken die verantwoordelijkheid toont tegenover alle stakeholders en niet alleen tegenover aandeelhouders en investeerders. Koole: "De afgelopen jaren ventileerden de meeste bedrijven dat werknemers op de eerste plaats komen. De huidige coronacrisis is hét moment om de daad bij het woord te voegen; zet (de gezondheid en het welzijn van) werknemers op de eerste plaats. Het vertrouwen dat zij in hun werkgever hebben en hoe zij zich in de toekomst aan het bedrijf binden, is afhankelijk van de maatregelen die bedrijven nemen in deze crisis. En ook hoe zij er straks weer uit komen."

