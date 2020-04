 NBBU: houd uitzendkrachten waar mogelijk in dienst

Vergeet ook uw uitzendkrachten niet - De NBBU roept zijn leden op goed werkgeverschap te tonen en uitzendkrachten waar mogelijk in dienst te houden, al dan niet met gebruikmaking van de NOW-maatregel. Het is voor de branche en de samenleving belangrijk dat uitzendkrachten de crisis goed doorkomen en dat er ook voor deze groep werkenden goed wordt gezorgd, aldus het morele appel van de NBBU.



De NOW-maatregel is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk werkenden in dienst blijven. Werkgevers kunnen bij omzetverlies via de regeling een tegemoetkoming krijgen voor hun loonsom, zodat zij hun medewerkers in dienst kunnen houden. De regeling geldt ook voor uitzendkrachten.



Houd de band met uitzendkrachten intact

Om na de crisis de draad zo snel mogelijk weer op te pakken, raadt de NBBU leden aan de band met uitzendkrachten waar mogelijk intact te houden. "De NOW-subsidie biedt hier mogelijkheden toe", zegt NBBU-directeur Marco Bastian. "We weten niet hoe lang de crisis duurt en iedere onderneming maakt zijn eigen afweging. Maar voor iedere onderneming is het, net als voor de algehele economie, van het grootste belang structuren zo goed mogelijk in stand te houden. En dat betekent dat u er als onderneming goed aan doet om mensen, als het kan, in dienst te houden. De NOW-maatregel is hiervoor een goede ondersteuning. Het is een generieke maatregel en het is dus belangrijk dat bedrijven een genuanceerde en afgewogen keuze maken.

We benadrukken naar onze leden: vraag, als het qua bedrijfsvoering en continuïteit van de onderneming kan, de NOW-subsidie aan. We hebben een speciale rekenhulp ontwikkeld voor leden waarmee zij inzicht kunnen krijgen in de hoogte van de voorlopige subsidie en het voorschot. Dat verlaagt de drempel voor het aanvragen van de subsidie en het in dienst houden van uitzendkrachten."



Vraag en aanbod

De NBBU-leden werken er met man en macht aan om partijen aan elkaar te koppelen en uitzendkrachten zoveel als mogelijk te herplaatsen. Via een speciale LinkedIn-groep worden vraag en aanbod tijdens de coronacrisis bij elkaar gebracht. Deze groep telt inmiddels ruim 800 leden.



Arbeidsmigranten

De NBBU en zijn leden vragen ook speciale aandacht voor de situatie van arbeidsmigranten. Zij zitten in een kwetsbare positie, ook als het gaat om het naleven van de richtlijnen van het RIVM, met name op het gebied van vervoer, wonen en werken. Ook hierin is de NBBU druk bezig samen met andere partijen oplossingen te bedenken.

"Wellicht ten overvloede vragen wij onze leden met klem om elkaar en anderen in deze moeilijke tijd te helpen en bij te staan als het gaat om huisvesting en zorgverzekering voor arbeidsmigranten," zegt Bastian.