 Consumentenuitgaven in juni nog steeds tien procent lager dan in 2019

Economie krabbelt mondjesmaat op na versoepeling coronamaatregelen - Ondanks de versoepeling van de coronarestricties in mei krabbelde de economie maar mondjesmaat op. Zo blijkt uit een analyse van transactiegegevens van ABN AMRO dat een aantal bestedingscategorieën hiervan profiteerde, maar deze heropleving niet spectaculair was. Ook lagen de uitgaven in juni nog steeds ver onder het niveau (-tien procent) van dezelfde maand in 2019.



Vooral in de cultuursector en reisbranche was sprake van een forse krimp, doordat deze sectoren deels nog op slot zaten. Ook uitgaven in sectoren die begin juni wel ‘open’ gingen, bleven achter. Zoals bestedingen aan kleding, schoenen en wellness en uitgaven in de horeca en restaurants. Alleen de detailhandel deed het goed, met in mei een omzetstijging van 8,2 procent ten opzichte van een jaar terug. Uit de data van ABN AMRO blijkt dat vooral supermarkten en speciaalzaken meer omzet draaiden, zowel online als offline. Deze trend zette zich ook in juni voort.



Geleidelijk herstel mobiliteitspatronen

Opvallend is dat de versoepelingen op 1 juni volgens actuele mobiliteitsdata nauwelijks tot een trendbreuk in bewegingen leidde. De mobiliteit nam na het dieptepunt eind maart al snel toe en dat zet zich voort in juni. Sinds half juni rijden en wandelen mensen weer net zoveel als voor de coronacrisis. Zo was de beweging van en naar supermarkten snel terug op het oude niveau. De mobiliteit naar werk was echter nog zo’n twintig procent minder dan gebruikelijk. Het gebruik van het ov was door de beperkte capaciteit zo’n 40 procent lager dan normaal. De grote terugval in uitgaven aan recreatie zorgde ook voor minder mobiliteit. De bewegingspatronen naar winkelstraten en recreatie herstelden, maar waren nog altijd acht procent lager dan gebruikelijk. Dat gold ook voor de reisbranche: op Schiphol was slechts sprake van zo’n vijftien procent van het gangbare vliegverkeer. De transportbewegingen per vrachtwagen lagen sinds begin juni 1,4 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze cijfers wijzen erop dat de economische activiteit nog niet terug is op het oude niveau.



Weg naar volledig herstel is lang

Hoewel het vertrouwen bij consumenten en producenten lijkt te groeien, is de weg naar het oude niveau nog lang. Uit de actuele data die ABN AMRO heeft onderzocht blijkt dat de economie weer draait, maar niet op volle toeren. De economische activiteit veert snel op, maar wordt nog beperkt, onder andere door maatregelen om het virus onder controle te houden, voorzichtigheid van consumenten en ondernemers en een dalende vraag naar producten en diensten vanuit het buitenland. Na een verwachte opleving in het derde kwartaal zal vanaf het vierde kwartaal de groei mager zijn. In het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 zullen de tweede-ronde-effecten zwaarder gaan wegen. "Een hogere werkloosheid, faillissementen en verstoringen in toeleveringsketens zullen een opleving van de groei afremmen," zegt Nora Neuteboom, Senior Econoom van ABN AMRO. "Al met al zal de economie in 2020 naar verwachting met 5,7 procent krimpen en verwachten we in 2021 een bescheiden herstel van 2,7 procent. De economie zal naar verwachting pas in 2022 terugkeren naar het niveau van voor de crisis."



Het hele rapport is hier te downloaden.