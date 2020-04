 Zo profiteert het bedrijfsleven van Augmented Reality

AR is ook prima zakelijk inzetbaar - Augmented Reality (AR) staat bij de meeste mensen bekend als consumententechnologie; bijvoorbeeld om gamen of films kijken een extra dimensie te geven. Maar het verdient ook al snel een plek aan de vergadertafel in het zakenleven. De technologie kan namelijk een efficiëntere bedrijfsvoering stimuleren.



Dat voorspelt veel goeds, maar bij opkomende technologieën gaan bedrijven vaak eerst op zoek naar bewijzen voor hun succes op de consumentenmarkt. Hoewel de lancering van de Google Glass AR-headset in 2013 niet volledig werd geaccepteerd door het publiek, stellen velen dat deze headset zijn tijd te ver vooruit was. Het gerucht dat Apple in 2022 zijn eerste slimme AR-bril uitbrengt, samen met de lancering van Adobe's Aero AR-app en het succes van Sephora's Visual Artist AR-tool, zijn tekenen dat de wereldwijde markt eindelijk klaar is voor de technologie. Dit wordt onderstreept door onderzoek van Cognizant naar de impact van AR op het bedrijfsleven. Hieruit blijkt namelijk dat de zakelijke adoptie van AR snel groeit: bijna de helft van de senior executives zegt dat AR een volwassen technologie wordt die binnen drie jaar door veel bedrijven zal worden geaccepteerd en gebruikt.

We kunnen dus stellen dat het bedrijfsleven klaar is voor de implementatie van AR. Hoe zou een wereld met bedrijven die profiteren van deze technologie eruitzien? Robert Hoyle Brown, Vice President bij Cognizant’s Center for the Future of Work, deelt drie inzichten:



1. Werken wordt een interactieve ervaring

AR kan de manier waarop we werken snel hervormen dankzij het vermogen om mensen, plaatsen en tijd te versmelten tot één meeslepende ervaring. Het creëren van deze ervaringen bevordert samenwerking en stimuleert de productiviteit, efficiëntie en de betrokkenheid van werknemers. Door bedrijfsprocessen te hervormen met behulp van AR worden werknemers volgens de respondenten bovendien in staat gesteld om betere beslissingen te nemen (48 procent) en een meer analytische benadering van het werk te hanteren doordat er betere toegang is tot data (56 procent).



2. Informatie consumeren zonder ruis

Technologie digitaliseerde voorheen handmatige en papieren processen. AR is de volgende stap om bedrijfsprocessen opnieuw in te richten. AR maakt het namelijk mogelijk om informatie te bekijken en uit te wisselen terwijl u onderweg of bezig bent. Het zal een einde maken aan het schakelen tussen verschillende documenten en schermen; werknemers hebben toegang tot informatie terwijl ze handelingen uitvoeren op de werkvloer, zonder weg te hoeven kijken. Fabrieksarbeiders kunnen bijvoorbeeld AR gebruiken om constructieschema's, montage- of reparatie-instructies voor hun ogen te zien terwijl ze bezig zijn, in plaats van een statisch document te moeten controleren.



3. Gepersonaliseerde klantervaring

AR heeft het potentieel om klantervaringen te verbeteren en de kloof tussen de verwachting van de klant en de daadwerkelijke dienstverlening te dichten. Veel consumenten zijn al bekend met het concept van AR op een mobiele telefoon en de voordelen ervan, denk aan Snapchat-filters en Pokemon GO!, waardoor de overgang naar een zakelijke omgeving soepel zal verlopen. Organisaties kunnen de kennis rond acceptatie op dit gebied gebruiken om te begrijpen hoe AR gepersonaliseerde interacties met klanten kan creëren voor hun merk. Dit kan vervolgens worden ingezet om de klantervaring naar een nieuw niveau te tillen.

Hoewel een nieuwe technologie altijd obstakels met zich meebrengt, wordt de waarde van AR binnen bedrijven steeds duidelijker. Bedrijven begrijpen dat hun merk up-to-date moet blijven en zien AR als een manier om dit te bereiken. Met voldoende aandacht voor de gebruikerservaring en -adoptie gaan bedrijven ook de toegevoegde waarde en de mogelijkheden van AR inzien.