Rijken geven minder uit; recessie op komst? Niet in alle sectoren gaan de bestedingen achteruit - Tijdens de eerste helft van dit jaar schroefde de Amerikaanse rijke klasse zijn bestedingen plotseling gevoelig terug. Dat fenomeen zou mogelijk kunnen bijdragen tot een dreigende economische terugval. Dat zegt Robert Frank, vermogensspecialist bij de Amerikaanse omroep CNBC. Volgens hem zou het bestedingspatroon van de welvarende klasse mogelijk kunnen overspringen op de rest van de consumenten.



In alle sectoren heeft de welvarende klasse de voorbije maanden zijn bestedingen teruggeschroefd. Luxe vastgoed beleefde daarbij zelfs zijn slechtste periode sinds de financiële crisis. Een dure huizenmarkt zoals in Manhattan laat al zes kwartalen op rij een achteruitgang zien. Ook in de retail is het duurdere marktsegment zwaar geraakt, net als in de tweedehands markt voor dure auto's. Zelfs kunstveilingen lieten voor de eerste keer in vele jaren een daling zien.



Problemen

Niet in alle sectoren gaan de bestedingen achteruit overigens. Luxe-sectoren zoals de verkoop van nieuwe luxewagens, horloges en mode hebben hun glans weten te behouden. Recente rapporten suggereren echter dat de Amerikaanse rijke klasse zijn uitgaven begint te beperken. Indien dat fenomeen zich verder doorzet, kan de bredere economie problemen beginnen de ervaren. Bijna de helft van alle consumentenuitgaven komen immers uit de portefeuille van de 10 procent rijkste klanten.



Middenklasse

Tot nu toe konden de groeiende uitgaven van de middenklasse dat verlies opvangen. Wanneer echter de groei van de arbeidsmarkt begint te vertragen, zal de werkloosheid toenemen en zal ook de middenklasse zijn bestedingen beperken. Dat zal tot een economische neergang leiden. Doorsturen Reageer

