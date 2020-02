 Vier tips om het vertrouwen van de klant te winnen

Kijk verder dan uw product en focus op uw klant - In een sector waarin veel bedrijven hetzelfde aanbieden – zoals banken die het geld van de consument beschermen – zijn het tegenwoordig de persoonlijke relaties die het verschil maken. Nu consumenten steeds vaker en makkelijker van bank switchen, wordt het moeilijker om een vertrouwensband met hen op te bouwen.



Vertrouwen winnen kost veel werk en tijd, maar u krijgt er trouwe klanten voor terug – die wellicht een leven lang klant blijven. Maar hoe zorgt u voor zo’n sterke vertrouwensband? Claudius van der Meulen, Senior Vice President bij Entersekt Europe, innovator in mobile-first fintech oplossingen, legt het uit.

Service is het sleutelwoord

Als u een vraag hebt over uw geld, wilt u niet wachten totdat uw bank ’s ochtends haar deuren opent – u wilt direct antwoord. Consumenten zijn gewend geraakt aan on-demand digitale service. Hierbij is het cruciaal dat u directe toegang en persoonlijk contact biedt, op een zo makkelijk mogelijke manier. Zorg voor een gepersonaliseerde, interactieve service en vermijd foutieve communicatie. Vertrouwen bouwt u met consistentie. Om het vertrouwen te winnen is het belangrijk om snel te reageren en te laten zien dat u echt bereid bent om te helpen. Het altijd nakomen van beloftes geeft klanten gemoedsrust; ze weten dan dat een bepaald serviceniveau altijd is gegarandeerd. Ken de behoeften van de klant

De klant is koning, ook bij de bank. Als u de klant echt centraal zet, merkt hij dat vanzelf. Wees die vertrouwde adviseur voor uw klant en neem de tijd om hem of haar te helpen. Bovendien is het belangrijk dat de producten die je aanbiedt een betekenisvolle rol spelen in het leven van uew klant en deze helpen om (financiële) doelen te bereiken. Anno 2020 heeft een klant steeds veranderende behoeften; zorg ervoor dat uw product steeds in deze behoeften voorziet. Maak de financiële doelen van klanten inzichtelijk en help ze deze te bereiken. Wil een klant vooral sparen, een duidelijk overzicht van zijn uitgaven of misschien juist op de hoogte blijven van maandelijkse inkomsten? Safety first

Digitale zelfbediening is weliswaar handig, maar brengt ook nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee, zoals identiteitsfraude, datalekken en hacken. Consumenten vinden het vanzelfsprekend dat elke grote bank over een veiligheidsinfrastructuur beschikt om hun bezittingen veilig te bewaren. De volgende stap is om ook duidelijk te communiceren dat veiligheid voorop staat. Laat zien dat u niet alleen geeft om het financiële welzijn van klanten, maar ook dat hun gegevens veilig zijn en hun privacy gewaarborgd wordt. Stuur bijvoorbeeld een nieuwe betaalpas of creditcard naar klanten bij het detecteren van verdachte rekeningactiviteiten. Eerlijk duurt het langst

Ben altijd eerlijk, ook als u een fout hebt gemaakt. U verdient vertrouwen als u het probleem direct aanpakt, uitlegt wat u doet om het op te lossen en laat zien dat u stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt. Maar waarom vinden veel banken (en andere organisaties) het dan zo moeilijk om een fout toe te geven en het probleem niet te benoemen? Niemand houdt ervan om misleid te worden. Verwarring en twijfel zijn geen basis voor een lange klantrelatie; wees dus vanaf het begin eerlijk. Hoe u nu echt een goede relatie opbouwt? Het is aan elke organisatie om te bepalen wat vertrouwen betekent voor zijn klanten, hoe u dat vertrouwen wint en nog belangrijker, hoe u dat vertrouwen behoudt. Feit is dat het vertrouwen van de klant in het digitale tijdperk van nog groter belang is. Banken die mee willen met de concurrentie zouden klantvertrouwen dan ook bovenaan de agenda moeten zetten.