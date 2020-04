Kijken, klikken en kopen: ‘social commerce’ zorgt voor een revolutie in de supply chain De acceptatie en het gebruik van social commerce is bijzonder hoog - Het was een kwestie van tijd voordat social media platformen zoals Instagram konden worden gebruikt als verkoopplatform, het zogenoemde social commerce. En ja hoor, Instagram Shopping blijkt een regelrechte hit, met vandaag de dag zelfs mogelijkheden tot in-app betaalmogelijkheden. Het lijkt een logische vervolgstap en ontwikkeling in het verbeteren van de klantervaring en tegemoetkomen aan verwachtingen van de consument.



E-commerce blijft groeien, zo blijkt uit de recente Thuiswinkel Markt Monitor. Consumenten besteedden online in 2019 maar liefst 25,8 miljard euro aan producten en diensten, een toename van zeven procent ten opzichte van 2018. Bijna de helft (42 procent) van de aankopen werd gedaan via een smartphone. Over het hele jaar gezien werden er 258 miljoen online aankopen gedaan.

De acceptatie en het gebruik van social commerce is bijzonder hoog, voornamelijk onder Generatie Z en millennials. Functies zoals Shoppable Pins op Pinterest of Checkout op Instagram dragen daar alleen maar aan bij. De door de klant online opgeslagen adresgegevens en betaalmogelijkheden zijn bij elke online transactie direct beschikbaar en ingewikkelde registratie in fysieke winkels is niet meer nodig: weg zijn dus de potentiële barrières om iets te kopen.



Vier social commerce vereisten

Het idee achter de inzet van social commerce is dat social media-platforms retailers en merken ondersteunen met nieuwe verkoopmogelijkheden. Maar wat betekent dit in de praktijk voor retailers, logistieke dienstverleners en transportbedrijven? BluJay Solutions deelt de vier belangrijkste social commerce vereisten waar retailers en logistieke partijen zich zeker bewust van moeten zijn.



1. Supply chain moet blijven ontwikkelen

Consumenten kunnen tegenwoordig altijd, meestal via een app, bekijken waar een bestelling zich bevindt. Betrouwbare en stipte leveringen zijn de sleutel tot succesvolle social commerce. Om dit te realiseren kan een supply chain niet stil blijven staan en is continue ontwikkeling noodzakelijk: zowel aan de zijde van de retailer als aan die van de logistieke partner.

Een voorbeeld van deze, onvermijdelijke, ontwikkeling speelt op het gebied van machine learning. Technologische ontwikkelingen zoals artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) zijn ontworpen om de operationele efficiëntie te verbeteren en aan de hand van historische data voorspellingen te doen. Om deze ontwikkelingen optimaal in de supply chain te integreren is het van belang dat retailers de data ook écht begrijpen. De inzet van slimme technologieën zorgt ervoor dat bedrijven consumententrends sneller herkennen en erop in kunnen springen.



2. Real-time informatie en software zijn een basisvereiste

De belangrijkste uitdaging in social commerce is om de real-time informatie te geven die consumenten verwachten. Is een product in een bepaalde winkel meteen beschikbaar of zit er een levertijd op het artikel? De belangrijkste vereisten om consumenten van die real-time informatie te kunnen voorzien is een transparante voorraad en de mogelijkheid om real-time informatie naar partners, leveranciers en klanten te sturen. Om dit te waarborgen moeten de betrokken bedrijven gebruik maken van softwareoplossingen die hun gegevens delen en standaard protocollen in acht nemen.



3. Gebruik van mobiele apparaten voor opslag en logistiek

Logistieke managers staan voor een dubbele uitdaging: niet alleen moeten ze de leveringskosten verlagen, maar ook de klantenservice en klantervaring moet verbeterd worden. De druk op vervoerders neemt toe, nu sommige organisaties zelfs boetes hanteren voor vertragingen in leveringen. De supply chain komt steeds meer onder druk te staan en moet grootschaliger gaan werken om de efficiëntie te verbeteren. De ‘last mile’ is daarbij het onderdeel van de bezorging die niet alleen het belangrijkste is, maar ook het langste duurt. Toch lijkt de oplossing voor het realiseren van de twee belangrijkste taken van de logistieke manager – lagere leveringskosten en hogere klantenservice – redelijk voor de hand te liggen.

De supply chain kan immers ook flink profiteren van het toenemende gebruik van mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. Mobiele platforms hebben het potentieel om de gebruikersefficiëntie en de klantervaring te verbeteren, terwijl ze tegelijkertijd de vervoerder helpen om de processen te stroomlijnen en de verzendpieken in meerdere sectoren tegelijk te beheren. Softwareoplossingen helpen ervoor te zorgen dat vervoerders en chauffeurs altijd (real-time) up-to-date gegevens kunnen ophalen, zoals de ideale route voor hun bezorging. Anderzijds kunnen zij op hun beurt informatie delen met alle betrokken partijen. Ontvangers van pakketten worden zo altijd op de hoogte gehouden van de status van hun zending, de geschatte levertijd én hebben zo ook de mogelijkheid om de afleverlocatie binnen een bepaald tijdsvenster te wijzigen. Chauffeurs kunnen alle belangrijke wijzigingen in één oogopslag zien op hun telefoon of tablet en krijgen extra informatie voor het optimaliseren voor hun route – specifiek gericht op de last mile.



4. Vertrouw op een hoogwaardig netwerk

Minstens zo belangrijk als een transparante supply chain is de integratie ervan in een netwerk van externe dienstverleners en transportbedrijven. Hierdoor kunnen fabrikanten en retailers flexibel reageren op veranderingen en bijvoorbeeld extra transportcapaciteit inschakelen bij een plotselinge piek in de vraag. Daarnaast ondersteunt het netwerk transportpartners bij het aanbieden van ad hoc diensten, zoals nachtelijke leveringen om de knelpunten die vaak ontstaan bij grote ordervolumes te verhelpen en voorkomen."Met de verwachte verdere groei van e-commerce en het bijbehorende social commerce aanbod wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om hun supply chain proactief en flexibel op elkaar af te stemmen," zegt Ron Verhagen, Vice President Solution Consulting bij BluJay Solutions Nederland. "En vergeet ook niet het snelle 5G-netwerk dat waarschijnlijk de e-commerce en mobile shopping verder zal stimuleren. Fabrikanten, logistieke dienstverleners en transportbedrijven kunnen er niet meer omheen: strategieën moeten op elkaar afgestemd worden om de interne processen en fulfilment strategieën geschikt te maken voor de nieuwste generatie kopers: een generatie waar social commerce het allerbelangrijkste voor is."

