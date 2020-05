 Pandemie veroorzaakt aanhoudende rem op arbeidsmarkt

Versoepeling maatregelen zorgt voor lucht: kappersbranche trekt voorzichtig personeel aan - Het aantal vacatures is de afgelopen periode verder gedaald als gevolg van de corona-uitbraak en de maatregelen om het virus in te dammen, zo blijkt uit analyse van Indeed. Er zijn aanhoudend sterke verschillen tussen beroepsgroepen. Na de eerste versoepelingen die vorige week werden aangekondigd, is de kappersbranche heel voorzichtig begonnen met het aantrekken van personeel.



Op 3 april lag het aantal vacatures 23 procent onder de trend van vorig jaar. Inmiddels is dat 36 procent. Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed Benelux: "In delen van de economie ligt de focus voorzichtig op herstel, maar in andere delen is daar nog geen sprake van. Dat heeft gevolgen voor het aantrekken van nieuw personeel. We zien dat dat zich onder andere uittekent in verschillen in de cijfers tussen beroepsgroepen."



Beroepsgroepen

De kappersbranche liet, in de week na de persconferentie waarin bekend gemaakt werd dat zij weer aan de slag mochten, een vacaturestijging van vijf procent zien. Vissers: "Naarmate de maatregelen worden versoepeld, verwachten we deze effecten ook terug te zien in de cijfers voor de beroepsgroepen die het betreft, afhankelijk van in hoeverre zij hun werkzaamheden kunnen oppakken. Vooralsnog zien we nog grote verschillen tussen sectoren."

Dalingen in vacatures voor verpleegkunde, civiele techniek, bouw en softwareontwikkeling zijn relatief beperkt, terwijl vacatures voor ondere andere horeca, hospitality & toerisme en schoonmaak aanhoudend blijven afnemen. Zo was er begin april sprake van een daling van 54 procent van de vacatures in de horeca, inmiddels is dit opgelopen naar 69 procent. Het toerisme daalt verder van 48 procent naar 68 procent.

Vissers: "Alhoewel de versoepelingen voor bijvoorbeeld de horeca ongetwijfeld effect gaan hebben op de vraag naar personeel, is het de vraag of dit voor grote vacaturestijgingen gaat zorgen. De voorzichtige aanpak met beperkte aantallen gasten en de anderhalvemetermaatregelen vragen niet direct om grote aantallen nieuwe werknemers zoals we normaal gesproken in het hoogseizoen zien."



Waar is wel werk?

Sinds begin april staan vooral functies in de zorg, de bouw en in de techniek open. Vissers: "Het zal geen verrassing zijn dat vooral de functies waar nu extreem veel vraag naar is in deze lijst staan, zoals thuishulp. Een tweede criterium is dat de functie nog steeds kan worden uitgevoerd, en dat is in de bouw en de techniek vaak het geval."