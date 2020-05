 IT-vacatures ondanks coronavirus nog steeds lastig in te vullen

Gebrek aan IT-personeel ook tijdens crisis grote bedreiging voor kwart Nederlandse organisaties - Maar liefst 23 procent van de Nederlandse HR-verantwoordelijken zegt dat IT-vacatures op dit moment de lastigst in te vullen vacatures zijn. Vergeleken bij de periode voorafgaand aan de coronacrisis is dit percentage slechts marginaal gedaald (minus drie procent).



Dit blijkt uit onderzoek van De Staffing Groep dat voor (december 2019) en na (mei 2020) de uitbraak van het coronavirus is uitgevoerd door Panelwizard, onder 1.188 Nederlandse HR-verantwoordelijken. Op beide meetmomenten noemt maar liefst 27 procent van alle ondervraagden een tekort aan geschikte IT-medewerkers een ernstige bedreiging voor de toekomst van hun organisatie.

Met 29 procent krijgen grote bedrijven (500+ medewerkers) openstaande IT-vacatures momenteel het moeilijkst vervuld. "Het afgelopen decennium is de vraag naar getalenteerde IT’ers enorm toegenomen," zegt Wessel van Alphen, CEO van De Staffing Groep. "Deze cijfers laten zien dat de coronacrisis daar vooralsnog weinig invloed op heeft. Alhoewel de totale vraag naar IT-medewerkers stabiel blijft, merken we dat de verdeling van het soort aanvragen is veranderd. Zo komen er momenteel meer aanvragen binnen voor operationele opdrachten, waarbij de resultaten zich gelijk vertalen richting de business. Tegelijkertijd zien we juist een afname van het aantal strategische opdrachten voor de lange termijn."



Wervingsstrategie

Door de coronacrisis werken veel Nederlanders noodgedwongen vanuit huis, een goed functionerende IT-infrastructuur is daarbij van levensbelang. Het zou hierdoor kunnen komen dat het percentage HR-verantwoordelijken dat bekwame IT’ers van groot belang beschouwt voor hun organisatie, in de afgelopen maanden is gestegen van 61 naar 64 procent. Ondanks deze toename, blijft het percentage respondenten dat stelt dat hun organisatie geen duidelijke strategie heeft voor het aantrekken van nieuwe IT-medewerkers onveranderd (27 procent). Grote organisaties (101-500 medewerkers) maken met een stijging van zeven procent de grootste progressie op dit vlak. Van Alphen: "Onze levens spelen zich in toenemende mate online af, de uitbraak van het coronavirus heeft deze ontwikkeling alleen maar bespoedigd. Ook bedrijven zijn de afgelopen maanden geconfronteerd met de toegevoegde waarde van IT, waardoor de werving en het behoud van bedreven IT’ers een strategische issue is geworden die vraagt om een duidelijke strategie. Het verbaast me dat toch nog een kwart van de bedrijven deze (nog) niet heeft geformuleerd."



Hogere eisen

Niet alleen HR-verantwoordelijken, maar ook de IT-professionals zelf lijken zich in toenemende mate bewust van de toegevoegde waarde van bedreven IT’ers voor een gemiddelde organisatie. Zo stelt maar liefst 39 procent van de ondervraagde HR-verantwoordelijken dat IT-sollicitanten tegenwoordig hogere eisen durven te stellen dan twee jaar geleden. Opvallend genoeg ligt dit percentage fors hoger onder grote (50 procent) dan onder kleine organisaties (21 procent). Door de hogere eisen van Nederlandse IT’ers en ondanks het coronavirus zegt een kwart van de ondervraagden momenteel ook over de grens te zoeken naar geschikt IT-talent. Van Alphen: "Vanwege de open grenzen en het internationale karakter van ons bedrijfsleven zijn buitenlandse kandidaten in de afgelopen jaren een serieuze optie geworden voor recruiters. Dit geldt zeker voor ons vakgebied, waarbij Engels vaak de voertaal is. Bij de werving en selectie van internationaal IT-talent is het echter wel belangrijk om op voorhand een aantal criteria op te stellen waarop u ze beoordeelt, aangezien diploma’s en certificaten per land sterk in kwaliteit kunnen verschillen. Een internationaal raamwerk als het European Competence Framework kan daarbij uitkomst bieden."