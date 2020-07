 Onverwachte netwerkproblemen grootste frustratie van IT-teams

IT-medewerkers zouden ook wel wat meer waardering willen krijgen - Onvoorziene netwerkproblemen behoren tot de grootste frustraties van IT-professionals. Ook kunnen IT-medewerkers wel wat meer begrip en waardering voor hun werk gebruiken. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van Paessler. Bijna twee derde (61 procent) van het IT-personeel wereldwijd geeft aan dat plotselinge netwerkuitval hun grootste frustratie is op het werk.



Meer dan de helft (55 procent) van de IT’ers vindt het vervelend wanneer eindgebruikers een probleem rapporteren, voordat ze zelf gezien hebben dat er een probleem is. De nummer drie van frustraties blijkt een gebrek aan begrip en waardering voor hun werk, vindt nog eens een derde (33 procent) van de respondenten.

In de Benelux ziet de top drie frustraties er bijna hetzelfde uit. Netwerkproblemen zonder waarschuwing deelt met 53 procent de eerste plaats met eindgebruikers die een - voor de IT-afdeling onbekend - probleem melden. En ook in deze regio zouden eindgebruikers zich meer mogen verdiepen in de werkzaamheden van de IT-afdeling: 36 procent geeft aan dat zij een gebrek aan begrip en waardering ervaren binnen het bedrijf.



Goed gevoel

Paessler onderzocht niet alleen de frustraties, maar zocht ook uit waar IT’ers juist een goed gevoel van krijgen. Het antwoord op die vraag was bijna unaniem: weten dat het netwerk onder controle is (89 procent zowel lokaal als wereldwijd) en problemen snel kunnen oplossen (88 procent wereldwijd en 85 procent lokaal).

Wilco Ravestein, Country Manager Benelux bij Paessler AG: "Werken in de IT kan soms ondankbaar voelen. Er is zelden applaus voor wat er goed gaat, maar zodra er iets misgaat trekt iedereen aan de bel. Geen wonder dat de ‘Dag van de Systeembeheerder‘- dit jaar op 31 juli - ooit in het leven is geroepen. Wat we moeten onthouden is dat IT-teams net zo gefrustreerd raken als de eindgebruikers wanneer er problemen ontstaan in het netwerk. IT-teams kunnen niet in de toekomst kijken, waardoor er altijd iets mis kan gaan. Het beste wat ze kunnen doen is het netwerk proactief benaderen en voortekenen van issues op tijd spotten. Op die manier kunnen ze problemen oplossen, voordat ze escaleren en impact hebben op eindgebruikers."