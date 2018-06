ICT Spirit en Martini Ziekenhuis zijn populairste ICT-werkgevers - Nederlandse ICT'ers werken liever voor een ICT-bedrijf dan voor niet-ICT-instellingen als de oveheid of ziekenhuizen. Dit blijkt uit onderzoek onder 4.987 Nederlandse ICT'ers door Enigma Research in opdracht van ICT-vakblad Computable.



ICT'ers werkzaam voor een ICT-bedrijf waarderen hun werkgever gemiddeld met een 7,96, niet-ICT-instellingen moeten het doen met een 7,54.



Werkgeversonderzoek

Sinds Computable en Enigma Research hun werkgeversonderzoek doen werken ICT’ers liever bij een ICT-bedrijf dan bij een niet-ICT-organisatie. Dat is dit jaar niet anders. ICT’ers die voor een ICT-bedrijf werken waarderen hun werkgever dus met gemiddeld een 7,96. Dat is beduidend hoger dan de 7,54 die niet-ICT-organisaties van hun ict’ers kregen. Toch wordt het ICT-bedrijf als ICT-werkgever wel steeds minder populair. Waar in 2016 dit type organisatie nog een 8,28 van zijn ICT’ers kreeg, daalde dit eind 2017 naar een 8,26. Daar gaan nu dus nog eens nog drie tienden van af. De niet-ICT-organisaties weten in de drie onderzoeken met een 7,46 in 2016 en een 7,56 in 2017 redelijk gelijkwaardige resultaten te noteren.



ICT-bedrijven scoren gemiddeld een 7,96

Niet-ICT-organisaties scoren gemiddeld een 7,54

ICT Spirit is populairste ICT-werkgever onder ICT-bedrijven

Martini Ziekenhuis is populairste ICT-werkgever onder niet-ICT-organisaties

Resultaten ICT-bedrijven

Als we kijken waarin Nederlandse ICT-bedrijven het als werkgever goed doen, dan blijkt uit de cijfers dat dit op basis van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden is. Dit onderdeel scoort met een 8,38 het hoogst van alle deelgebieden. Er zijn nog drie deelgebieden die ook hoger dan een acht scoren. Dit zijn achtereenvolgens de uitdaging in het werk met een 8,23, de betrokkenheid bij de werkgever met een 8,21 en de ruimte en kansen om optimaal te presteren met een 8,20.

Opvallend in de resultaten is dat ICT’ers die werkzaam zijn bij een ICT-bedrijf by far het minst te spreken zijn over het salaris en/of de salarisgroei. Dit onderdeel krijgt ‘slechts’ een 7,33 en staat van de tien deelgebieden daarom stijf onderaan qua gemiddelden. Ook zijn ICT’ers bij ICT-bedrijven minder te spreken over de doorgroei- en carrièremogelijkheden, dit onderdeel krijgt gemiddeld een 7,61. De waardering voor de prestaties en de secundaire arbeidsvoorwaarden battlen om de achtste en zevende plek met respectievelijk een 7,82 en een 7,83.



Resultaten niet-ICT-organisaties

ICT’ers werkzaam voor een niet-ICT-organisatie zijn het minst tevreden over de doorgroei- en carrièremogelijkheden bij hun werkgever. Uit het onderzoek van Computable en Enigma Research blijkt namelijk dat deze groep ICT’ers dit onderdeel waardeert met een 6,81. Daarmee is dit onderdeel het enige dat onder een zeven scoort.

Gelukkig is het met de rest van de categorieën (iets) beter gesteld, al haalt er niet één een acht of meer. ICT’ers die werkzaam zijn bij eindgebruikers zijn het meest betrokken bij hun werkgever. Dit onderdeel wordt namelijk met een 7,96 gewaardeerd. Ook zijn ICT’ers te spreken over de werkzaamheden die ze verrichten en de verantwoordelijkheden die ze krijgen. Dit onderdeel krijgt namelijk een 7,91. Na de doorgroei- en carrièremogelijkheden zijn ICT’ers ook niet zo te spreken over hun salaris en de groei die zij hierin kunnen realiseren. Dit onderdeel krijgt namelijk een 7,03 gemiddeld.



Top tien ICT-bedrijven

Het was vooral de naam Microsoft die de afgelopen jaren hoog prijkte op de lijst met favoeriete ICT-werkgevers onder ICT-bedrijven. Daar komt in 2018 verandering in want het bedrijf keldert naar plek 57. Daar staat tegenover dat de top tien vooral gedomineerd wordt door minder bekende, middelgrote ICT-bedrijven. ICT Spirit is de trotse winnaar en wordt met gemiddeld een 9,68 door zijn eigen ICT’ers gewaardeerd. Dit is de gehele top tien:

ICT Spirit – 9,68

Xpirit – 9,49

Intermax Cloudsourcing – 9,46

Vosko – 9,41

IHomer – 9,36

Group9 – 9,32

Parentix – 9,13

Afas Software – 9,02

Praegus – 9,01

Ictivity – 8,97

Top tien niet-ICT-organisaties

Het Martini Ziekenhuis is volgens zijn eigen ICT-medewerkers de beste ICT-werkgever onder niet-ICT-organisaties in Nederland. Het ziekenhuis uit Groningen kreeg een 9,00 als gemiddeld eindcijfer van zijn eigen ict’ers. De winst is knap, want bij het vorige onderzoek kwam het Martini Ziekenhuis met een 8,17 niet verder dan een twaalfde plek.

Dit is de gehele top tien:

Martini Ziekenhuis – 9,00

Alliander – 8,63

Schiphol – 8,45

ProRail – 8,31

Groene Hart Ziekenhuis – 8,30

Wageningen UR – 8,28

Rijkswaterstaat – 8,27

NS (Nederlandse Spoorwegen) – 8,24

Randstad – 8,07

Kadaster – 8,05