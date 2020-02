 Volkswagen Golf verslaat BMW 3-serie als meest gezochte occasion in Europa

Volkswagen Golf meeste gezochte occasion in Europa - Voor het eerst in elf jaar is de Volkswagen Golf de meeste gezochte occasion in Europa. Het Duitse model stond in 2019 met stip op één, waardoor de Volkswagen Golf de BMW 3-serie van de troon heeft gestoten. Dit blijkt uit het jaarlijkse Europa Rapport van AutoScout24. In dit rapport worden vraag en aanbod van meer dan twee miljoen occasions in zeven Europese landen met elkaar vergeleken op basis van merk, model, prijs en kleur.



Duitse automerken domineren in 2019 nog steeds als populairste automerken in Europa. De koploper is Mercedes-Benz met veertien procent van alle paginabezoeken, gevolgd door Volkswagen (twaalf procent), BMW (twaalf procent) en Audi (elf procent). Het enige niet-Duitse merk in de lijst op plaats vijf is, net als de afgelopen twee jaren, het Amerikaanse Ford (vijf procent). Uit het rapport blijkt dat een merk uit eigen land op nummer één staat in Duitsland (Volkswagen), Frankrijk (Renault) en Italië (Fiat).



BMW 3-serie verliest eerste plek als meest gezochte occasion

In 2018 werd er in Europa al veel gezocht naar de Volkswagen Golf, maar dit bereikte afgelopen jaar een hoogtepunt. Na het afgelopen decennium bovenaan te hebben gestaan, is de BMW 3-serie in 2019 daardoor naar plaats twee gezakt. De Mercedes-Benz C-klasse staat op plek drie, gevolgd door de Mercedes-Benz E-klasse en Audi A4 die de vierde plek delen.

In Nederland is de Volkswagen Golf (vier procent) het meest geliefde automodel, waarna de BMW 3-serie (drie procent) en de Volkswagen Polo (twee procent) volgen. Niet alleen de Nederlandse top vijf, maar ook de Belgische, Duitse, Italiaanse, Oostenrijkse én Spaanse top vijf worden volledig gedomineerd door Duitse automodellen. Frankrijk is daarin het enige land die een merk uit ander land dan Duitsland in haar top vijf heeft staan, namelijk de eigen Franse Renault Clio op plek vier.



Grootste prijsstijging Mercedes-Benz E-klasse

Zowel de vraag naar de twee populairste occasions als de gemiddelde prijs van de modellen is veranderd in 2019. In Europa steeg de gemiddelde prijs van een Volkswagen Golf met 0,9 procent en de BMW 3-serie werd 1,1 procent duurder in vergelijking met 2018. Bij Mercedes-Benz is de grootste prijsstijging geconstateerd: de prijs van de C-klasse steeg naar 25.138 euro (3,8 procent) en de E-klasse steeg zelfs met 4,8 procent naar 27.805 euro. Een uitzondering geldt voor de Audi A4; dit is het enige model waarvan de prijs is gezakt met 0,6 procent naar gemiddeld 19.134 euro.