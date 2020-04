 24 procent minder nieuwe auto’s geregistreerd in maart

Hoe de autoverkoop zich dit jaar zal gaan ontwikkelen is zeer ongewis - Het aantal geregistreerde nieuwe personenauto’s is afgelopen maand met 23,4 procent gedaald ten opzichte van maart 2019, tot 29.496 stuks. Dit betrof grotendeels afleveringen van voertuigen die reeds waren besteld voor de invoering van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden.



Vorig jaar in maart werden 38.507 nieuwe auto’s geregistreerd. De afname vorige maand komt voornamelijk doordat de traditionele piek in registraties door dealers en importeurs aan het einde van een maand c.q. kwartaal uitbleef. De consequenties van de coronamaatregelen op bestellingen van nieuwe personenauto’s door consumenten en bedrijven zullen hoogstwaarschijnlijk in de komende maanden duidelijk worden. Tot en met maart werden in totaal 103.203 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet, tegen 115.451 in het eerste kwartaal van 2019, oftewel een min van 10,6 procent.



Showrooms gewoon open

Hoe de autoverkoop zich dit jaar zal gaan ontwikkelen is zeer ongewis. Enerzijds wordt het vertrouwen onder consumenten en bedrijven ernstig aangetast en anderzijds is de productie in veel autofabrieken wereldwijd stilgelegd. Voordat de coronapandemie uitbrak rekenden BOVAG en RAI Vereniging op 425.000 nieuwe personenauto’s in 2020. Vorig jaar werden ruim 446.000 nieuwe auto’s geregistreerd. RAI Vereniging en BOVAG benadrukken dat de showrooms van autobedrijven gewoon open zijn en dat daar uiteraard ook de voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht worden genomen.



Meest geregistreerd

De Tesla Model 3 was in maart met 1.339 stuks het meest geregistreerde model, gevolgd door de KIA Niro (925) en Renault Clio (695). De meest geregistreerde modellen in het eerste kwartaal van 2020 waren:

Volkswagen Polo met 3.281 registraties en 3,2 procent marktaandeel KIA Niro (2.921 / 2,8 procent) Ford Focus (2.770 / 2,7 procent) Renault Clio (2.677 / 2,6 procent) KIA Picanto (2.223 / 2,2 procent)

De meest geregistreerde merken in het eerste kwartaal van 2020 waren:

Volkswagen met 11.920 registraties en 11,6 procent marktaandeel KIA (7.837 / 7,6 procent) Toyota (7.134 / 6,9 procent) Peugeot (7.102 / 6,9 procent) BMW (6.375 / 6,2 procent) Bekijk hier de overige cijfers.