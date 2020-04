 Eindelijk tijd voor de onderhoudsbeurt van uw elektrische fiets; Cowboy geeft tips

Hoe brengt u uw elektrische fiets weer in topconditie? - Nu u noodgedwongen veel tijd in huis doorbrengt is a change of scenery een welkome afwisseling. Dit is het ideale moment om uw fiets eens op te poetsen en een onderhoudsbeurt te geven. Dat is geen overbodige luxe in een land als Nederland, waar fietsen in alle soorten en maten intensief gebruikt worden. Ga eens na hoeveel kilometer u hebt gefietst en lees wat u te doen staat volgens Cowboy.



1000 kilometer weg getrapt? Check uw remblokken

Of eerder al, als u voelt dat u remkracht vermindert. Zie u dat de remblokken versleten zijn, doe u er goed aan om nieuwe remblokken op u fiets te (laten) monteren. Wil u u remblokken frequenter onderhouden? Maak ze dan schoon met een droge doek of eentu doek met wat alcohol erop. Gebruik geen zeep, want dit zorgt ervoor dat de remblokken over de band gaan glijden en dus de remkracht afneemt.



3500 kilometer in de benen? Onderhoud de riem

De fietsen van Cowboy hebben geen ketting maar een riem, gemaakt van rubber en glasvezel. De riem vraagt weinig onderhoud, maar als de teller de 3500 kilometer aantikt dan is het aan te raden om de riem eens te checken. Fietst u vaak op vieze of zanderige wegen, dan kan u deze check beter al bij 2000 kilometer doen. Vervang de riem als u slijtage of kleine scheurtus ziet. Controleer ook af en toe de spanning op de riem. Als deze 0,5 tot 1 centimeter meegeeft wanneer u er stevig op drukt, is de spanning in orde. Is dit niet het geval dan kan een fietsenmaker de riem weer voor u aanspannen. Een tussentijdse korte schoonmaakbeurt verlengt de levensduur van de riem. Dit kun u het beste doen met door met een natte doek, een tandenborstel of een spons het vuil van de riem te vegen.



5000 kilometer asfalt gezien? Geef de banden wat extra aandacht

Als u 5000 kilometer op u fiets hebt afgelegd wordt het tijd om u banden te controleren; zeker als u vaak op plattelandsweggetus rijdt. Ziet u scheurtjes ontstaan aan de zijkant, dan kan u fiets wel nieuw banden gebruiken. En wilt u lekke banden voorkomen? Controleer dan regelmatig de bandendruk en pomp uw banden op. Hiermee krijgt u de optimale luchtdruk om weer verder over het asfalt te vliegen.



Poets uw fiets eens op

Wat uw auto krijgt, verdient uw stalen ros zeker ook – een uitgebreide poetsbeurt. Laat de tuinslang en hogedrukreiniger links liggen, en poets de hele fiets op met een licht vochtige doek. Zorg dat er geen water direct op de elektronica, kabels en connectoren komt. En vergeet niet om eerst even de batterij uit de fiets te halen. Kind kan de was doen!Nu is uw fiets weer piekfijn in orde en kan u straks weer met een gerust hart op de fiets stappen naar u werk of het park.