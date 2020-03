 Vijf Do’s en Don’ts voor gebruikers van een e-bike

Op pad me de e-bike? Rijd zo veilig mogelijk - Afgelopen vrijdag maakte de fietsersbond bekend dat Veenendaal de fietsstad van het jaar is. Toch: fietspaden zijn er met de opkomst van elektrische fietsers niet veiliger op geworden. Onderzoek van de ANWB in Utrecht wees twee jaar geleden uit dat driekwart van de fietsers zich niet meer veilig voelt op het fietspad. Eenzelfde percentage zegt volgens fietsen123.nl dat het verkeer asocialer is geworden, de laatste jaren.



Wat kunnen e-bikers doen om de fietstocht voor iedereen prettig te houden, en alle steden fietsvriendelijk te maken? Cowboy, ontwerper van de moderne e-bike voor de urban forens zet daarom deze vijf tips op een rijtje. Geef richting aan

Het internet staat vol met lijstjes aan ergernissen in het verkeer. ‘Geen richting aangeven’ is vervelend bij elk voertuig en de (elektrische) fiets is daar geen uitzondering op. Weet als elektronische fietser dat andere verkeersdeelnemers niet aan u kunnen zien of u links, rechts of rechtdoor gaat. Niets is een kleinere moeite dan even de hand uit te steken. Wees geen wielrenner

Zowel fietsers als automobilisten vinden wielrenners de grootste irritatie in het fietsverkeer. Ze rijden snel, vaak met meerdere mensen naast elkaar en koersen bovendien onvoorspelbaar over de weg. Wat elektrische fietsers moeten weten: eigenlijk zijn zij met hun snelheden net wielrenners. Met vaak zo’n 25 kilometer per uur rijden e-bikers harder dan wat we traditioneel in het verkeer van fietsers gewend zijn. Weet dat die hogere snelheid betekent dat anderen minder tijd hebben om op u te reageren. Het is dus extra belangrijk voorspelbaar en transparant te zijn in uw gedrag. Zet uw telefoon even uit

Net zoals de wielrenners zijn mobiele telefoons enorme ergernissen in het verkeer. Als u hem nodig hebt voor navigatie, klik hem dan in een daarvoor bestemde houder op het stuur. Whatsappen of browsen op uw telefoon terwijl u fietst? Niet doen. Het is al strafbaar, en de ANWB heeft al een verzoek ingediend tot hogere straffen. Bellende of appende fietsers zijn volgens het eerdergenoemde onderzoek vaak betrokken bij ongelukken en ook deze ergernis is erg gemakkelijk te voorkomen. Fiets niet naast elkaar

Of het nu wielrenners zijn of groepen jongeren op weg naar school: we irriteren ons allemaal wel ooit aan tweewielers die met te veel mensen naast elkaar rijden. Elektronische fietsen brengen daarin geen verandering. Zorg dat snorfietsen, wielrenners en andere e-bikers u gemakkelijk kunnen passeren. Twee e-bikers naast elkaar zijn al snel breder dan een flinke bakfiets. Schat de situatie in

Rotondes en onoverzichtelijke verkeerssituaties worden óók vaak genoemd als ergernis in het verkeer. Van de fietsers die ooit een ongeluk hadden, zegt meer dan de helft dat het niet aan henzelf lag. Toch zou een blik op onszelf ons als fietsers sieren. Probeer daarom bij elke situatie in te zien dat als de situatie voor u onoverzichtelijk is, het dat ook voor een ander zo is. Kom dus niet met een noodvaart over een lastige rotonde gereden, rem af bij scherpe bochten. Zo maken we elkaar het leven gemakkelijker!