 Met deze vijf tips wordt uw fiets nooit meer gestolen

Zorg voor een effectief slot - Uit cijfers van ANWB blijkt dat er het afgelopen jaar 40 procent meer fietsen zijn gestolen dan in 2019. Hoe voorkomt u dat u uw fiets ‘kwijtraakt’? Een veel gedeelde tip is het overspuiten om de fiets onaantrekkelijker te maken, maar het is logisch dat u dat niet doet met een gloednieuwe fiets die u met zorg hebt uitgekozen.



Cowboy wil fietsdiefstal aanpakken en deelt daarom graag vijf tips om te voorkomen dat uw fiets wordt buitgemaakt.



Tip 1 – Weet hoe u uw extra slot gebruikt

Voor de stadsmensen onder ons is deze tip een inkoppertje. Toch hoort bij het gebruik van een extra kettingslot ook een gebruiksaanwijzing. Maak dit slot namelijk hoog en flexibel vast. Als het slot op de grond ligt, breken dieven het slot open met behulp van de grond waarop zij extra kracht uitoefenen. Met een betonschaar een in de lucht hangend slot openmaken is een stuk lastiger. Ook geldt: hoe dikker de ijzeren ketting, hoe beter. Wilt u zeker zijn dat uw fiets op dezelfde plek staat, lees dan de volgende tip.



Tip 2 – Een onverplaatsbare fiets

Het is helaas niet altijd mogelijk, maar het blijft een goede zet om de fiets ergens aan vast te maken met een kettingslot. Want kent u de truc ‘koud zetten’? De dief verplaatst uw fiets een paar meter met als gevolg dat u uw trouwe ros niet meer vindt en achterlaat. De dief komt op een later moment terug, zodat hij in alle rust de fiets kan meenemen. De fiets ergens aan vastzetten verkleint de kans op diefstal, maar nog beter is als het kettingslot door het voorwiel en het frame gaat. Zo is het ook onmogelijk om uw fiets zonder voorwiel mee te nemen.



Tip 3 – Uw smartphone als sleutel en bewaker

Deze tip is dé oplossing voor diegene die zijn fiets altijd vergeet op slot te doen of juist de fietssleutel zelf kwijtraakt. Waar het vertrouwde ringslot nog handmatig open wordt gemaakt zijn er tegenwoordig ook moderne varianten die op slot gaan zonder sleutel. Deze automatische ringsloten zijn namelijk verbonden met uw smartphone. Zodra u wegloopt gaat het slot dicht en u ontvangt een notificatie als uw fiets wordt verplaatst. Als u weer in de buurt komt gaat het slot open en fietst u zo weg. Ideaal voor gadgetliefhebbers en diegene die een haat-liefde verhouding hebben met hun fietssleutel.



Tip 4 – Graveren dat ros

Een andere oplossing die diefstal tegengaat, is het laten graveren van uw postcode en huisnummer in de stang van de fiets. Met deze gegevens is het meteen zichtbaar dat de fiets al een eigenaar heeft en dat schrikt boeven af. Wij snappen dat u denkt: dit is zonde van mijn mooie nieuwe fiets, maar wees niet bang! Het graveren wordt subtiel gedaan en het valt op het eerste gezicht niet op. Als u toch liever een andere manier kiest, raden we aan om de fiets te registreren op basis van kenmerken en het framenummer.



Tip 5 – Het ventiel op de juiste plek

Gebaseerd op een tip van een oude fietsendief: zorg dat het ventiel vlakbij het slot zit. Deze tip werkt vooral met een ringslot, maar kan ook met een extra slot. Als een dief het slot probeert open te knippen, is er een kans dat het ventiel kapotgaat. En zonder ventiel loopt de band natuurlijk leeg. Dieven hebben dan niets meer aan de fiets. Een slimme dief denkt wel twee keer na voordat hij uw fiets openbreekt!