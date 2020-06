 Groot enthousiasme onder partners voor extra geboorteverlof

Extra verlof populair - Vanaf 1 juli kunnen partners vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Vrijwel alle partners willen van deze regeling gebruikmaken. Toch hebben veel aanstaande vaders en co-moeders dit verlof nog niet aangevraagd.



Dit blijkt uit onderzoek van 24Baby.nl onder ruim 1.000 aanstaande vaders en co-moeders. Maar liefst 96 procent van de partners van zwangere vrouwen wil gebruik maken van de nieuwe regeling. Slechts achttien procent heeft al extra verlof aangevraagd. Velen vinden het lastig om het verlof met hun werkgever te bespreken. Anderen laten zich tegenhouden door het verlies van inkomen.



Reactie werkgever positief

De mogelijke reactie van de werkgever leidt tot twijfel om het extra geboorteverlof aan te vragen. Opvallend genoeg geeft 93 procent van de partners die het verlof al hebben aangevraagd aan dat hun werkgever neutraal of zelfs positief reageerde. Deze zorg lijkt dus in de meeste gevallen onterecht.

Werkgevers kunnen nog wel winst behalen in het voorlichten van hun werknemers. Veel werkgevers scoren slecht op dit vlak, vooral voor beroepen met lagere inkomens. De respondenten met een bovenmodaal salaris kreeg elf procent voorlichting van de werkgever. In de salarisschaal tot €25.000 was dit slechts drie procent.



Extra verlof populair

Partners van zwangere vrouwen zijn enthousiast over de mogelijkheid meer verlof op te nemen. Een belangrijke reden om het extra geboorteverlof op te nemen is extra tijd om aan hun nieuwe rol als ouder te wennen (53,1 procent) en om als gezin samen te zijn (24,6 procent). Daarnaast willen partners graag een gelijke verdeling in de zorgtaken (30,8 procent). Verreweg de meest genoemde reden is het ondersteunen van de partner (76,9 procent).

Sommige reacties laten wel zien dat er zorgen zijn over inkomstenverlies. Tijdens het verlof vergoedt het UWV 70 procent van het (maximum) dagloon. Van de kleine groep die geen gebruik wil maken van het verlof geven zes op de tien deelnemers aan dat het mislopen van loon een belangrijke reden is om door te blijven werken.

Dat de nieuwe regeling positief is, onderschrijft ook Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Ilze Smit, projectleider ‘betrokken vaderschap’, zegt hierover: "Dit verlof is goed voor iedereen. Vijf weken geboorteverlof is een goede stap naar gelijkwaardig ouderschap. Wij adviseren dat partners het verlof opnemen na het zwangerschapsverlof van de moeder, en dan alleen zorgen voor de baby. Door deze solo-zorg krijgen beide ouders de kans om vertrouwd te raken met de baby."



Verlof spreiden

Ruim de helft van de respondenten wil het verlof gespreid opnemen. Zo kunnen eventuele bezwaren als werkdruk en inkomensverlies beter opgevangen worden. Om dit zo optimaal mogelijk te plannen, kunnen aanstaande ouders gebruikmaken van de Verlofplanner. Hierin is het mogelijk om het zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof nauwkeurig in te delen. Dit kan veel onzekerheid en twijfel wegnemen.