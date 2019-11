 Helft aanstaande vaders niet bekend met komende geboorteverlofregeling

Hoe gaat u straks de zorg over uw baby regelen? - Over minder dan negen maanden krijgen kersverse vaders aanvullend geboorteverlof. Uit een representatieve steekproef van IPSOS in opdracht van Rutgers en 24baby.nl blijkt dat maar de helft van de mannen en vrouwen met een kinderwens hier van op de hoogte is.



Gisteren, op de Dag van de Man, introduceerden Rutgers en 24baby.nl de Verlofplanner om aanstaande ouders te laten nadenken hoe zij de zorg voor de baby straks willen regelen.



De nieuwe regeling

Op dit moment hebben partners van vrouwen die zijn bevallen recht op vijf dagen geboorteverlof tegen 100 procent van het loon. Vanaf 1 juli 2020 mogen ze in het eerste half jaar nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen, tegen 70 procent van het loon.

De nieuwe verlofregeling biedt vaders niet alleen de mogelijkheid om langer bij hun pasgeboren kind te zijn, maar ook om die verlofperiode zelf in te delen. Samen met 24baby.nl, het platform voor aanstaande en jonge ouders, heeft Rutgers laten onderzoeken door IPSOS of deze nieuwe regeling bekend is en of er gebruik van zal worden gemaakt.

Bijna de helft van de mannen en vrouwen in de leeftijd van achttien tot 55 jaar met een kinderwens kende de regeling nog niet. Het aanvullend verlof gaat gelden voor stellen die nu ontdekken dat ze in verwachting zijn. Zij kunnen het verlof nu al samen plannen om zo de beste start te maken met hun pasgeboren baby.

Vader Willem omschrijft deze start samen als cruciaal: "We vergeten heel makkelijk hoe zwaar die eerste maanden met een baby zijn. Door die tijd thuis te zijn, heb je de rust om aan alle veranderingen te wennen. Hierdoor verdiept de relatie, zowel met elkaar als met het kind. Dat gun ik iedereen."



Solozorg beste voor gezin

Verder blijkt uit het IPSOS onderzoek dat 98 procent van de respondenten gebruik wil maken van de aanvullende verlofregeling. Ook is gevraagd wanneer mannen en vrouwen het partnerverlof denken in te plannen.

41 procent ziet wel wat in verspreiding van het verlof over het eerste half jaar, 40 procent denkt het verlof na de geboorte op te nemen, en zes procent van de partners wil het direct na het bevallingsverlof van de moeder opnemen. Terwijl uit meerdere onderzoeken blijkt dat deze laatste optie juist de meeste voordelen oplevert voor het hele gezin.

"Door als partner alleen te zorgen voor de baby, bent uniet langer de assistent van de moeder, en dan zullen op de lange termijn de voordelen van dit verlof echt zichtbaar worden, binnen gezinnen en op de werkvloer," zegt Ilze Smit, Projectleider Vaderschap bij Rutgers. Als de vader namelijk een tijdje de primaire verzorger is, heeft dit ook op lange termijn positieve effecten:

Vaders krijgen de ruimte om vader te zijn. Als ze merken dat ze heel goed alleen voor hun kind kunnen zorgen, vergroot dit het zelfvertrouwen in hun vaderschap.

Moeders kunnen met een gerust hart terug naar hun werk als hun baby in de veilige en liefdevolle handen van de partner thuis is. Ze krijgt ruimte om weer tijd en energie in haar werk te steken, wat uiteindelijk kan zorgen voor betere carrièremogelijkheden.

Vaders die voor solozorg kozen, rapporteren dat de band met hun kind hierdoor is versterkt.

Kinderen met een betrokken vader in de eerste maanden na de geboorte lijken zich sociaal-emotioneel beter te ontwikkelen.

De rolverdeling tussen vaders en moeders (mannen en vrouwen) ontstaat bij de geboorte van de baby. Uit onderzoek blijkt dat wanneer vaders kiezen voor solozorg, ze zich ook meer verantwoordelijk voelen voor het uitvoeren van het huishoudelijk werk. Dat leidt in de jaren daarna ook tot een gelijkwaardiger rolverdeling binnen de relatie. Zoals de jonge vader Jasper aangeeft: "Door pas na het verlof van de moeder zelf verlof op te nemen, kun je als vader beter in je rol groeien." Vader Bern licht verder toe: "Het uitgebreide geboorteverlof lijkt me een goede regeling voor mensen met veel reistijd of mensen met een minder flexibele baan om meer tijd in het gezin te kunnen investeren."