 Groeiende trend: onbeperkt verlofdagen opnemen

Onbeperkt Vakantie: in 2018 aantal vacatures drie keer zo groot als in 2015 - Banen waarbij werknemers een ongelimiteerd aantal verlofdagen krijgen nemen toe in Nederland, blijkt uit analyse van Joblift. Zij bekeek 5,2 miljoen vacatures die sinds juni 2015 werden uitgeschreven.



Hieruit bleek dat tussen juni 2016 en mei 2017 het aantal banen met onbeperkte vakantiedagen met 58 procent groeide ten opzichte van de twaalf maanden daarvoor (van 77 naar 122), en dat in het afgelopen jaar (juni 2017 tot mei 2018) het aantal verder steeg met nog eens 88 procent (van 122 naar 230).



Onbeperkt vakantie in elf provincies, 45 procent vacatures te vinden in zuid-holland

Hoewel tussen juni 2015 en mei 2016 de banen met onbeperkte vakantie voornamelijk te vinden waren in de Randstad, heeft het concept zich inmiddels door bijna heel Nederland verspreid. Met uitzondering van Drenthe zijn er nu in iedere provincie van Nederland vacatures uitgeschreven voor banen waarbij werknemers zelf mogen bepalen hoe veel dagen vrij ze nemen. In Zuid-Holland maken sollicitanten de meeste kans om een dergelijke baan te vinden. Tussen juni 2015 en mei 2018 werden daar bijna net zoveel banen (194) met deze arbeidsvoorwaarde uitgeschreven als in de rest van Nederland bij elkaar (235). In Noord-Brabant bleek het concept tot nu toe minder populair: daar werden sinds 2015 slechts 24 vacatures aangeboden met deze arbeidsvoorwaarde, ondanks dat de provincie, na Noord- en Zuid-Holland, het grootste aantal banen in Nederland verschaft.



Concept vaker aangeboden in nederland dan in buurlanden

Inmiddels werken minstens 77 Nederlandse bedrijven met het concept. Het is opvallend dat vacatures die onbeperkt verlof in het vooruitzicht stellen gemiddeld negentien dagen langer online staan dan andere vacatures, wat erop kan wijzen dat deze arbeidsvoorwaarde vooral wordt gebruikt om kandidaten te vinden voor posities die moeilijk te bezetten zijn. Bovendien lijken werknemers nog niet bewust naar vacatures te zoeken waarin onbeperkte vakantiedagen worden aangeboden (Google Trends). En toch, in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk zien we dat Nederlandse werkgevers al vaker onbeperkt verlof aanbieden. In Frankrijk werden in de afgelopen twaalf maanden 81 dergelijke vacatures gevonden, en ondanks de grotere economie van Duitsland was het aantal vacatures dat onbeperkt vakantie aanbiedt in Duitsland en Nederland nagenoeg gelijk in deze periode (229 in Duitsland tegenover 230 in Nederland). Al met al een ontwikkeling op HR-gebied die interessant is om de komende tijd te blijven volgen.