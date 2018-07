 Amsterdam in top vijf 'meest aantrekkelijke steden om te werken'

Collegialiteit en een goede balans tussen werk en privé belangrijker dan geld - Amsterdam verslaat Parijs en Sydney als meest populaire stad om in te werken. Dat blijkt uit een bevraging van 366.000 werknemers in 197 landen.



Uit deze studie bleek ook dat werknemers – in Amsterdam en het buitenland – kiezen voor bedrijven die de nadruk leggen op collegialiteit en een goede balans tussen werk en privé. Het loon is daarbij van ondergeschikt belang. Dit zijn twee belangrijke conclusies uit het onderzoek Decoding Global Talent 2018, uitgevoerd door The Boston Consultancy Group (BCG), The Network en StepStone.



Amsterdam steeds populairder

Dit jaar is Amsterdam aantrekkelijker gebleken dan voorgaande jaren. De relatief open houding van de stad zorgde ervoor dat de hoofdstad nu populairder is dan zijn Europese rivalen. In 2014, toen een eerdere versie van het onderzoek werd uitgevoerd, stond Amsterdam slechts op de zestiende plaats. Dit maakt de Nederlandse hoofdstad een van de snelste stijgers in de top tien. Nederland als land staat op dezelfde plaats als vier jaar geleden, namelijk de twaalfde plaats.

"Opvallend is dat het imago van steden kan verschillen van het imago van het land," zegt Mike Booker, managing director van The Network en co-auteur van de studie.



Politiek-economisch klimaat heeft invloed op de ranking

Politieke en economische veranderingen blijken invloed te hebben op de visie van de respondenten tegenover traditionele werkbestemmingen. Daardoor winnen sommige steden aan populariteit en worden andere dan weer minder aantrekkelijk. Zelfs voor landen waarvan de algemene ranking stabiel is gebleven, is de houding van potentiële emigranten uit specifieke regio’s toch veranderd.

Zo is de Verenigde Staten wereldwijd weliswaar nog altijd de populairste werkbestemming, maar spreekt het Mexicanen toch minder aan dan vier jaar geleden. Dit kan mede verklaard worden door de ontwikkelingen in de Amerikaanse nationale politiek. In nog een tiental andere landen die vier jaar geleden de VS nog op nummer een hadden staan, zien we een gelijkaardige daling in populariteit. In Europa zijn het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland terughoudender geworden op het vlak van migratie, wat de afname in populariteit bij talent uit het buitenland kan verklaren. Duitsland daarentegen – met zijn relatieve openheid – wordt dan weer populairder voor buitenlandse werkkrachten, en springt in de ranking over zijn Europese rivalen.

Ook het economische klimaat kan de bereidheid om te verhuizen voor werk beïnvloeden. Zo is de daling van het aantal personen die in het buitenland willen werken bijzonder duidelijk in opkomende economieën. Slechts 33 procent van de Chinezen geeft aan het land te willen verlaten om in het buitenland te gaan werken. Dat is een forse daling ten opzichte van vier jaar geleden, toen 61 procent van de Chinezen dat wel zag zitten. Chinese werknemers staan nu bijna helemaal onderaan de lijst van de 197 ondervraagde landen als het aankomt op bereidheid tot buitenlandse mobiliteit.



Wake-up call voor bedrijven

Uit de studie Decoding Global Talent 2018 blijkt dat Nederlandse werknemers veel waarde hechten aan goede relaties met collega’s en leidinggevenden. Ook de balans tussen werk en privé staat bovenaan hun lijstje. Financiële compensaties wegen in vergelijking minder zwaar door.

"Deze evolutie vraagt een inspanning van bedrijven om ook in de toekomst het juiste talent aan te trekken," zegt Rik Hülser, managing director bij StepStone België.