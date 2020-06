 Driekwart twijfelt aan betrouwbaarheid online informatie over financiële producten

Twee op de vijf heeft moeite met het vinden van juiste informatie via internet - Maar liefst 74 procent van de Nederlanders twijfelt weleens aan de betrouwbaarheid van informatie op het internet over financiële producten. Dit blijkt uit onderzoek van CRM Partners uitgevoerd onder 800 Nederlanders. Er wordt niet alleen getwijfeld aan de betrouwbaarheid van informatie. Men heeft ook moeite met het vinden van juiste informatie.



Zo geeft 38 procent aan moeite te hebben om via het internet de juiste informatie te vinden over financiële producten.

Arjan Splinter, Accountmanager bij CRM Partners: "Het is opvallend dat zoveel Nederlanders twijfelen aan de betrouwbaarheid van informatie over financiële producten die te vinden is op het internet. We weten dat het internet de plek is waar veel consumenten hun zoektocht naar een financieel product beginnen, omdat zij hier vrijblijvend informatie kunnen inwinnen. Het is daarom belangrijk dat financiële dienstverleners zich realiseren dat het online bieden van overzichtelijke, transparante informatie essentieel is om de klant aan hen te binden. Dit kan een goed fundament leggen voor de klantrelatie."



Tussenpersoon kan informatie beter verstrekken

Consumenten kunnen een financieel product, zoals een verzekering of lening, direct afsluiten bij een financiële dienstverlener. Zij kunnen hier ook een tussenpersoon voor inschakelen. Uit het onderzoek komen drie redenen naar voren waarom Nederlanders kiezen voor een tussenpersoon als het gaat om informatieverschaffing. Zo geeft 64 procent aan moeite te hebben met het vaststellen van het onderscheidend vermogen van financiële dienstverleners. Verder denkt de helft (51 procent) met een tussenpersoon makkelijker informatie te kunnen uitwisselen dan met een financiële dienstverlener. Tot slot is 56 procent van mening onvoldoende op de hoogte te zijn van de financiële voorwaarden om een financieel product zelfstandig af te sluiten bij een financiële dienstverlener.



Goede informatie belangrijker dan snelheid

De Nederlandse consument blijkt veel behoefte te hebben aan goede informatie bij het afsluiten van een financieel product. Maar liefst 88 procent geeft aan dat zij het bij het afsluiten van een financieel product belangrijker vinden goed op te hoogte te zijn van de voor- en nadelen van het product, dan dat het afsluiten ervan snel gedaan is.