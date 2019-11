 Ouderwets huishoudboekje nog steeds populair voor financiële administratie

Inzicht in de financiën is belangrijk en zorgt voor een gezond uitgavepatroon - Bijna een op de drie Nederlanders houdt zijn financiële administratie nog steeds bij in een papieren kasboekje (30 procent). Daarnaast zijn Excel (22 procent) en een app of online tool (21 procent) populaire administratiemiddelen.



Ruim een kwart (28 procent) houdt helemaal geen persoonlijke administratie bij. Dit percentage ligt overigens hoger bij mensen die nog nooit contact hebben gehad met een deurwaarder: 30 procent ten opzichte van 23 procent bij de mensen die wel in aanraking zijn geweest. Dit blijkt uit onderzoek naar de persoonlijke financiën van Nederland, uitgevoerd in opdracht Flanderijn.



Betaalgewoontes en archivering

Het rapport geeft daarnaast nog een aantal interessante feiten over betaalgewoontes van Nederlanders. Zo blijkt dat wanneer consumenten het vermoeden hebben dat er een rekening tussen de post zit, 70 procent van hen de brief gelijk opent en actie onderneemt. Slechts vier procent legt deze envelop ongeopend weg. Na het betalen van een rekening bewaart maar liefst 57 procent van de consumenten deze fysiek in een ordner. Elf procent gooit de rekeningen na betaling gelijk weg. Als er gevraagd wordt naar de digitale archivering van rekeningen, geeft de helft van de respondenten (52 procent) aan dat ze een apart mapje in hun mailbox hebben. Een kwart (24 procent) bewaart dit in een aparte map op de harde schijf.



Inzicht is belangrijk

Michel van Leeuwen, directeur bij Flanderijn: "Inzicht in de financiën is belangrijk en zorgt voor een gezond uitgavepatroon. Door structuur aan te brengen in de financiële administratie, wordt voorkomen dat er een stapel aan onbetaalde rekeningen ontstaat. Er zijn genoeg initiatieven die consumenten helpen om hun administratie op orde te krijgen, maar het is nog lang niet ingebakken in ons systeem. Het gebeurt nog regelmatig dat we bij mensen aan de deur komen die gewoon geen idee hebben. Ze zijn compleet verzand in hun administratie en beseffen vaak niet op welke inkomensondersteunende regelingen zij recht hebben. Soms durven ze gewoon de post niet te openen. Daarom hebben een paar grote gerechtsdeurwaardersorganisaties het initiatief genomen om met vrijwilligersorganisaties samen te werken. Deze instanties helpen schuldenaren met het op orde brengen van de administratie en het aanvragen van de juiste toeslagen. Dat is een belangrijk duwtje in de rug bij het voorkomen en oplossen van probleemschulden."