 Big data: dé gamechanger binnen de financiële wereld

Big data veranderen de manier van werken voor finance professionals - Van alle trends die in 2018 de revue zijn gepasseerd, is big data de trend waar finance professionals het meeste heil in zien. Uit de FinTech Barometer van Onguard blijkt dat 41 procent van de finance professionals verwacht dat big data de trend is die de meeste invloed gaat hebben binnen de financiële sector.



Daarnaast verwacht één op de drie finance professionals (30 procent) dat big data gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Niet per se dat banen gaan verdwijnen, driekwart van de finance professionals (73 procent) is ervan overtuigd dat zijn baan over tien jaar nog bestaat, maar wel in de manier van werken.



De rol van big data

Uit de FinTech Barometer blijkt dat de beschikbaarheid van data voor organisaties van groot belang is. Bij maar liefst 95 procent van de bedrijven speelt data een rol. Hiervan geeft vijftien procent aan dat hun bedrijf data ís. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 41 procent van de finance professionals verwacht dat dit de gamechanger is binnen de branche. Uit het onderzoek blijkt dat slechts in drie procent van de gevallen niets met de opgeslagen data wordt gedaan. De overige twee procent van de finance professionals niet weet niet wat er met de data gebeurt.

De ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologieën en het verkrijgen en opslaan van data gaan hard. Zelfs zo hard dat ruim de helft van de finance professionals (57 procent) verwacht dat financiële dienstverleners over tien jaar zijn getransformeerd tot IT-bedrijven. Dit en het belang van big data binnen de organisatie zijn mogelijke verklaringen voor waarom CFO’s en andere finance professionals (32 procent) verwachten dat ze in de toekomst met name vaardigheden moeten ontwikkelen op het gebied van data analyse.



Toegevoegde waarde van big data

Marieke Saeij, CTO bij Onguard, ziet de toegevoegde waarde van big data: "Als het aan ons ligt is big data meer dan alleen een trend. Het is dan ook belangrijk dat finance professionals snappen waar big data hen kan helpen in het uitvoeren van hun werk. Het inzien van beschikbare data kan van toegevoegde waarde zijn, maar echt waardevol wordt big data wanneer het omgezet kan worden naar inzichten. Hoewel analyse van big data voor veel finance professionals nog een ver-van-hun-bedshow is, is dit wel het instrument binnen organisaties dat inzichten biedt en leidt tot betere performance en uiteindelijk betere klantbediening."