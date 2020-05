Kunstmatige intelligentie (AI) kan een ‘game-changer’ zijn - Miljoenen mensen zien hun manier van leven veranderen. Wat enkele maanden geleden onvoorstelbaar was, is nu de realiteit. Iedereen werkt massaal vanuit huis; werknemers passen zich aan en vinden nieuwe opties om hun dagelijkse taken uit te voeren. Organisaties vertrouwen daarbij meer dan ooit tevoren op IT.



"Wat vroeger een gesprek bij het koffieapparaat was, is nu een videogesprek. Vergaderingen zijn plotseling volledig digitaal," vertelt Charles Eagan, Chief Technology Officer bij BlackBerry.



Hybride werkomgeving

Zonder de kantooromgeving creëert elke werknemer zijn eigen, unieke benadering van de werktaken. "Zo gaat werkgelegenheid minder over wanneer iemand werkt, en meer over wat voor werk wordt geleverd", licht Eagan toe. Werknemers gebruiken ook in toenemende mate een combinatie van apparaten van het bedrijf en persoonlijke apparaten om hun werk te doen. "Die ontwikkelingen zorgen ervoor dat thuis het nieuwe kantoor wordt, en dat brengt mogelijke risico’s met zich mee."

Een van de meest voorkomende aanvalstactieken zijn phishing-e-mails. Met een toenemend aantal werknemers dat zich vanuit huis verbindt, worden in snel tempo phishing-aanvallen en meer geavanceerde malware ingezet door cybercriminelen. "Deze actoren realiseren zich dat traditionele beveiligingsmodellen – gebaseerd op menselijke input – vatbaar zijn voor aanvallen in tijden van onzekerheid en stress", vertelt Eagan.



Menselijke factor

Medewerkers kunnen zo bijvoorbeeld de instructies in een phishing-e-mail volgen, niet alleen omdat deze er authentiek uitziet, maar ook omdat het een mate van urgentie uitstraalt – bijvoorbeeld door het toevoegen van een naam uit het management. In cybersecurity-termen kunnen zulke eenvoudige fouten tot ernstige gevolgen leiden. Volgens recent onderzoek, onder meer dan 500 IT-professionals in de financiële dienstverlening, gaf maar liefst 94 procent aan dat ze geen vertrouwen hebben in het vermogen van werknemers om klantgegevens te beschermen.

"Om eerlijk te zijn, is dit is niet de schuld van werknemers. Zij worden maar al te vaak – en onterecht – de zwakste schakel genoemd bij de inspanningen van een bedrijf om cyberaanvallen te voorkomen," licht Eagan toe. "De beveiligingsoplossingen die werknemers krijgen, zijn vaak moeilijk te gebruiken of zelfs verhinderend voor de dagelijkse productiviteit. Het onvermijdelijke resultaat is een goedbedoelde oplossing die nieuwe risico’s mogelijk maakt."



Toegevoegde waarde

Dit is waar kunstmatige intelligentie (AI) een ‘game-changer’ kan zijn. Deze technologie wordt al gebruikt om het leven thuis te vereenvoudigen, van het aanzetten van lichten tot het spelen van onze favoriete muziek. Maar wanneer AI-oplossingen op de werkplek worden ingezet, wordt het meest waardevolle bezit van een organisatie een stuk beter beveiligd.

Maakt u zich geen zorgen – dit staat ver af van de sensationele scifi-scènes waarin robots het overnemen. Ja, kunstmatige intelligentie kan complexe problemen oplossen met een niveau van ongeëvenaarde consistentie en snelheid vergeleken met menselijke intelligentie. Tegelijkertijd kan deze technologie menselijke intelligentie niet vervangen waar die het meest nodig is: het kiezen van de juiste problemen om op te lossen. AI-oplossingen zullen zich daarbij telkens aanpassen door te leren van feedback. Zo wordt de cybersecurity van iedere organisatie continu verbeterd.



Tijdwinst

AI kan werknemers ook meer tijd geven om de impactvolle taken van het bedrijf aan te pakken. Bekijk nogmaals het geval van phishing-e-mails: zelfs als de werknemer die e-mail op de juiste manier verwijdert, hebben ze nog steeds kostbare tijd besteed aan het evalueren van die e-mail op mogelijke bedreigingen. Met een op AI-gebaseerde oplossing worden die phishing-e-mails gedetecteerd voordat ze worden afgeleverd. Zo kan de werknemer tijd en inspanningen beter uitbesteden.

Kunstmatige intelligentie gaat uiteindelijk over het versterken van menselijke intelligentie. "Wanneer AI-oplossingen worden ingezet om data beter te beveiligen, krijgen werknemers waardevolle tijd terug om zich meer te concentreren op wat ze het beste kunnen: creatief denken, problemen oplossen, het bedrijf runnen en tijd besteden aan hun privéleven. Juist in deze tijden kan kunstmatige intelligentie ons het beste ondersteunen," vertelt Eagan.