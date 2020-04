 Thuiswerkenden niet bezig met privacy bij videobellen

Apps voor videobellen opvallend onveilig - De meerderheid van alle thuiswerkende Nederlanders (56,3 procent) houdt zich niet bezig met zijn of haar privacy tijdens het videobellen. De populairste apps, zoals Skype en Microsoft Teams, blijken onzorgvuldig met online beveiliging; gesprekken worden bijvoorbeeld opgeslagen en soms zelfs gedeeld met overheden.



Dit en meer blijkt uit een enquête en bureauonderzoek van VPNGids.nl. Sinds de invoering van de vergaande coronamaatregelen werken veel Nederlanders vanuit huis. Dat blijkt voor een flinke toename te zorgen in het gebruik van video conference programma’s.

Ongeveer driekwart van de thuiswerkenden doet momenteel aan videobellen met collega’s. Daarbij geeft 65,2 procent van de respondenten aan dat zij meer videobellen dan voorheen. Onder werknemers tot 40 jaar is er zelfs sprake van een toename van 75 procent.



Apps voor videobellen opvallend onveilig

Ongeveer de helft van alle thuiswerkenden gebruikt Skype om contact te leggen met collega’s (50,4 procent). Whatsapp (43,6 procent), Microsoft Teams (29,2 procent), Zoom (20,2 procent) en Google Hangouts (9,7 procent) worden veel gebruikt.

De vijf populairste apps voor videobellen nemen het niet zo nauw met de privacy van hun gebruikers, bijvoorbeeld doordat gesprekken niet worden versleuteld of omdat de dienst gesprekken opslaat. David Janssen, cybersecurity-expert bij VPNGids.nl, erkent dat: "Juist de veelgebruikte programma’s zijn niet de veiligste. Doordat sommige diensten gebruikersdata exploiteren, hebben ze grotere budgetten. En met die budgetten kunnen ze weer meer adverteren om nog meer gebruikers te werven."

Om meer inzicht te krijgen in hoe de verschillende video conference apps omgaan met de privacy van gebruikers, heeft VPNGids.nl hun beveiligingsmaatregelen onder de loep genomen. Bekijk hier welke apps wel of juist niet veilig zijn om te gebruiken.