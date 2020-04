 Thuiswerker neemt onvoldoende beveiligingsmaatregelen

Virusscanner en update vaak vergeten door thuiswerker - Van alle Nederlanders die nu thuiswerken, neemt één op de zes niet de juiste beveiligingsmaatregelen. Niet ieder apparaat dat thuiswerkers zakelijk gebruiken beschikt bijvoorbeeld over een virusscanner of recente software-updates. Dit en meer blijkt uit een enquête van VPNGids.nl.



Zeventien procent van alle thuiswerkenden geeft aan dat niet op alle gebruikte apparaten een virusscanner geïnstalleerd is. Ook updates voert niet iedereen goed uit: veertien procent van alle Nederlanders die vanuit huis werken, stelt updates uit. Het nalaten van deze maatregelen zorgt voor mogelijke lekken waar hackers gebruik van kunnen maken.



Toerisme- en recreatiebranche minst bewust van veiligheidsrisico’s

Meer dan een kwart van de respondenten uit de toerisme- en recreatiebranche geeft aan dat zij niet al hun apparaten hebben voorzien van een virusscanner (29 procent). Dat is een groot verschil met andere sectoren - zoals handel, justitie en techniek - waar dit aandeel gemiddeld zo’n vijftien procent is.

Nog eens 43 procent in de toerisme en recreatiebranche geeft aan dat zij niet weten of ze een antivirusprogramma hebben geïnstalleerd. Van alle werkenden in andere sectoren geeft ongeveer tien procent dit aan.

Ook met updates wordt in het toerisme en de recreatieve sector het minst bewust omgesprongen. Bijna één op de drie werknemers geeft aan updates niet tijdig uit te voeren. In de gezondheidssector gaat het om één op de vijf werknemers en in alle andere branches minder dan dat. De ICT sector scoort het hoogst op het gebied van veilig thuiswerken.



Veiliger werken met wachtwoordmanager minder gebruikelijk

Wie extra veilig thuis wil werken, doet er goed aan zijn wachtwoorden te verzamelen in een wachtwoordmanager. Dit blijkt echter nog lang niet gebruikelijk: minder dan één op de drie thuiswerkers gebruikt een wachtwoordmanager.