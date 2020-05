 IT Professionals maken zich meer zorgen over Corporate Security dan over IT-veiligheid thuis

75 procent van de IT-professionals beschouwt de openbare cloud als veiliger dan hun eigen datacenters - IT Professionals zijn bezorgd over de veiligheid van data. Dat blijkt uit het derde Oracle en KPMG Cloud Threat Report 2020. Dit wereldwijde onderzoek onder 750 Cybersecurity- en IT-professionals toont aan dat een vertrouwenscrisis is ontstaan door zorgen over de patchwork-aanpak voor de beveiliging van data, verkeerd geconfigureerde diensten en verwarring over nieuwe cloudbeveiligingsmodellen.



Enkele conclusies uit het onderzoek:

IT professionals zijn drie keer zo bezorgd over de veiligheid van financiële bedrijfsdata en intellectueel eigendom dan over de IT-veiligheid thuis;

75 procent van de IT-professionals beschouwt de openbare cloud als veiliger dan hun eigen datacenters, maar 92 procent van de IT-professionals denkt dat hun organisatie niet goed voorbereid is om openbare clouddiensten te beveiligen;

Bijna 80 procent van de IT-professionals zegt dat recente datalekken van andere bedrijven de focus van hun organisatie op het beveiligen van toekomstige gegevens hebben vergroot;

78 procent van de ondervraagde organisaties gebruikt meer dan 60 cybersecurity producten en meer dan 37 procent gebruikt meer dan 100 cybersecurity producten;

Organisaties die verkeerd geconfigureerde clouddiensten hebben ontdekt, maakten het afgelopen jaar tien of meer incidenten met dataverlies mee;

Slechts acht procent van de IT security executives geeft aan dat ze het gedeelde verantwoordelijkheidsmodel voor cloud security volledig begrijpen;

87 procent van de IT professionals vindt AI & ML een 'must-have' voor nieuwe security aankopen. Het volledige persbericht in het Engels is hier te vinden

Het volledige rapport vindt u hier