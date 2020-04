 Nederland wereldwijde hotspot voor carrière in duurzaamheid

Amsterdam in top drie van wereldranglijst in duurzaamheidsbanen - Nederland is een hotspot voor 'groene banen', zo blijkt uit nieuwe data van LinkedIn. Amsterdam neemt een derde plek in op de wereldranglijst die inzicht geeft in de concentratie van duurzaamheidsprofessionals. Daarnaast nam in Europa het aantal professionals werkzaam in de duurzaamheidssector in 2019 met dertien procent toe, een hoger percentage dan de mondiale groei van 7,5 procent.



Tevens was er een groei in de vraag naar duurzame banen: het platform zag, voordat de Covid-19 pandemie toesloeg, een toename van vacatures in Europa van maar liefst 49 procent.

Consumenten, bedrijven en investeerders zijn zich in toenemende mate bewust van hun ecologische footprint en de impact van klimaatverandering. Om de ontwikkeling van deze ‘groene banen’ in kaart te brengen, analyseerde LinkedIn gegevens over de vraag en het aanbod van het aantal duurzaamheidsfuncties op het platform.



Europese steden leiden de groene golf

De top tien landen en steden met de hoogste concentratie duurzaamheidsprofessionals:

1. Stockholm, Zweden

2. Helsinki, Finland

3. Amsterdam, Nederland

4. Zurich, Zwitserland

5. Vancouver, Canada

6. Londen, Verenigd Koninkrijk

7. Milaan, Italië

8. Auckland, Nieuw-Zeeland

9. Melbourne, Australië

10. Washington, Verenigde Staten



Klimaatverandering nog altijd hoog op de agenda

Marcel Molenaar, Country Manager Benelux bij LinkedIn, over de notering: "Klimaatverandering en verduurzaming blijven belangrijke punten op vele agenda’s, ook in deze tijden. Het is mooi om te zien dat Nederland zo’n hoge ranking kent op deze lijst. Dat biedt perspectieven voor de toekomst: dit talent is hard nodig om stappen voorwaarts te zetten op het gebied van duurzaamheid. Nu Europa zich steeds meer richt op het verminderen van emissies en de ambitie heeft om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, is het bemoedigend om te zien dat steeds meer Nederlandse bedrijven en professionals een positief verschil willen maken voor de mens, de samenleving en de planeet."

Rebecca Marmot, Chief Sustainability Officer bij Unilever licht toe: "De uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, zoals ongelijkheid en het klimaat, worden over de hele wereld steeds zichtbaarder. Een carrière in duurzaamheid geeft je de mogelijkheid om deze problemen aan te pakken. Het hebben van een duidelijk doel op dit vlak is voor velen een belangrijke drijfveer, wat wij terugzien in het feit dat het een van de redenen is dat studenten voor Unilever kiezen als werkgever."



Snelstgroeiende functies en specialisaties in de duurzaamheidssector

Om de trend in de arbeidsmarkt en kansen voor professionals in kaart te brengen, onderzocht LinkedIn de snelst groeiende functies en branches met duurzaamheidsfuncties. Daaruit blijkt dat data-analytics ‘s werelds meest populaire vaardigheid is in de sector met een groei van 18 procent. Daarnaast is er binnen specialisaties als circulaire economie, duurzaam ondernemen en milieumonitoring een stijging van functies te zien.



De top tien branches die voorop lopen op het gebied van ‘groene banen’ in Europa zijn:

1. Milieudiensten

2. Recycling en Milieu

3. Architectuur & Planning

4. Civiele techniek

5. Overheid

6. Internationale zaken

7. Landbouw

8. Denktanks

9. Publieke veiligheid

10. Onderzoek