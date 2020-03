 Explosieve groei in zoekvolume voor ‘werken op afstand’

Steeds meer mensen zoeken naar manieren om vanuit huis te werken - Sinds de uitbraak van COVID-19 is in Nederland het aantal zoekopdrachten voor banen in combinatie met ‘thuiswerken’ en ‘werken vanuit huis’ met bijna honderd procent toegenomen. Dat blijkt uit een analyse naar zoekgedrag in diverse landen van Indeed. Nederland noteert een stijging van 99 procent.



Het zoekgedrag in Nederland naar banen die thuiswerken vermelden is dus flink toegenomen, maar steekt nog schril af tegen andere landen in Europa. In Ierland neemt Indeed een stijging waar van 158 procent, in Italië noteert de vacaturesite een toename van 186 procent. Frankrijk zit daar vier procent boven. Absolute koploper is Spanje, daar nam het zoekvolume naar banen die thuiswerken vermelden toe met maar liefst 255 procent.

De analyse van Indeed toont aan dat Italiaanse werkzoekenden massaal op zoek gingen naar opties om thuis te werken op het moment dat afgekondigd werd dat mensen in met name Noord-Italië hun huis niet uit mochten. Inmiddels is er in de maand maart 186 procent vaker dan in februari gezocht naar werk dat vanuit huis kan worden verricht.

"Mensen zijn ongerust over hun inkomen nu het corona-virus ook economisch impact maakt," aldus Managing Director bij Indeed Sander Poos. "Men lijkt nu op zoek naar zekerheid, houvast en naar manieren om ook vanuit huis geld te verdienen. Tegelijkertijd is er voor werkgevers een kans om, als het mogelijk is om thuis te werken, dat ook in hun vacatures aan te geven."



Thuiswerkers kunnen voor meer informatie over thuiswerken en COVID-19 hier terecht.