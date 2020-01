 Tech-banen populair onder werkzoekenden

Nederlanders zoeken bijna 40 procent vaker naar tech-banen op arbeidsmarkt - De belangstelling voor tech-banen in Nederland is explosief toegenomen. Uit onderzoek van Indeed blijkt namelijk dat de zoekopdrachten naar banen in de technologiesector met maar liefst 37 procent zijn gestegen.



"Door de verdere digitalisering hebben werkgevers aanhoudend behoefte aan mensen met expertise in tech. Tegelijkertijd zien we de vraag naar tech-banen vanuit werkzoekenden ook stijgen," aldus Arjan Vissers, Senior Manager Strategy & Operations bij Indeed Benelux.

De grootste groei vond plaats tussen 2017 en 2018, waarin het aantal zoekopdrachten naar tech-banen in Nederland toenam met maar liefst 34 procent. Tussen 2018 en 2019 was er, echter flink afgeremd, met twee procent opnieuw sprake van groei. "In 2019 zagen we spannendere economische omstandigheden dan in 2018, wat een mogelijke verklaring is voor de afgenomen groei. Hoe positiever het economische sentiment, hoe meer bereid men is op zoek te gaan naar een nieuwe werkuitdaging. Tegelijkertijd zien we dat werkgevers zich door de krappe arbeidsmarkt steeds meer richten op het behouden van de mensen die al bij hen werken, waardoor werknemers minder zoeken naar andere kansen."



Buitenland lonkt niet per se

Nederlands tech-talent blijkt zelf, in de zoektocht naar een baan, niet vaak over landsgrenzen heen te kijken. Negentig procent van de zoekopdrachten is namelijk specifiek gericht op het vinden van een baan in Nederland. Vier procent van de zoekopdrachten richt zich op het eigen continent Europa. Noord-Amerika heeft met vijf procent een iets groter aandeel.

Ons land wekt in vergelijking met andere Europese landen weinig interesse uit het buitenland. "Negen procent van alle zoekopdrachten naar banen in de Nederlandse tech-sector wordt verricht door mensen buiten Nederland. In een land als Denemarken ligt dat aandeel een stuk hoger met 38 procent. Ook is er voor een Ierland een stuk meer animo vanuit het buitenland. Daar is het aandeel zoekopdrachten uit het buitenland 22 procent," vertelt Vissers.



Europa groeit in schaduw China en VS

Tech-banen zijn niet alleen in Nederland in trek. In heel Europa neemt de animo voor de tech-sector toe. Het aantal zoekopdrachten is in Europa met gemiddeld zes procent toegenomen. In de Verenigde Staten nam dit percentage juist af met twee procent. De totale investering in de Europese tech-markt bedraagt inmiddels al meer dan dertig miljard. In 2018 was dat nog 23 miljard en in 2013 stond de teller nog op vijf miljard, zo bleek recent uit Atomico’s State of European Tech Report.



Verspert Brexit de weg voor techtalent?

In België is het aantal zoekopdrachten zelfs met 61 procent toegenomen. Dat is waarschijnlijk te verklaren door toenemende investeringen in de ontwikkeling van de tech-sector. Alleen in het Verenigd Koninkrijk is het aantal zoekopdrachten tussen 2017 en 2019 met twee procent teruggelopen. Tussen 2018 en 2019 daalde het aantal zoekopdrachten zelfs met vijf procent. De terugloop in zoekopdrachten is mogelijk te verklaren door de politieke onrust rond Brexit.