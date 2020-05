 Publieke veiligheidsinstanties zien noodzaak om invoering mobiele technologie te versnellen

• Mobiele apparaten bieden openbare veiligheidsinstanties een sterk prestatievoordeel - Zebra Technologies Corporation publiceert onderzoeksresultaten die onthullen dat publieke veiligheidsinstanties wereldwijd steeds vaker mobiele technologieën zullen gebruiken om in de komende vijf jaar continu de organisatieprocessen en relaties binnen de gemeenschap te verbeteren.



IT professionals zijn drie keer zo bezorgd over de veiligheid van financiële bedrijfsdata en intellectueel eigendom dan over de IT-veiligheid thuis;

75 procent van de IT-professionals beschouwt de openbare cloud als veiliger dan hun eigen datacenters, maar 92 procent van de IT-professionals denkt dat hun organisatie niet goed voorbereid is om openbare clouddiensten te beveiligen;

Bijna 80 procent van de IT-professionals zegt dat recente datalekken van andere bedrijven de focus van hun organisatie op het beveiligen van toekomstige gegevens hebben vergroot;

78 procent van de ondervraagde organisaties gebruikt meer dan 60 cybersecurity producten en meer dan 37 procent gebruikt meer dan 100 cybersecurity producten;

Organisaties die verkeerd geconfigureerde clouddiensten hebben ontdekt, maakten het afgelopen jaar tien of meer incidenten met dataverlies mee;

Slechts acht procent van de IT security executives geeft aan dat ze het gedeelde verantwoordelijkheidsmodel voor cloud security volledig begrijpen;

