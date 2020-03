 Aantal buitendienstmedewerkers die pre-scriptive technologie gebruiken verdubbelt

Ook meer gebruik van mobiele technologie dankzij snellere mobiele netwerken - Zebra Technologies Corporation heeft de uitkomsten van een studie gepresenteerd waaruit blijkt dat dienstverleners op het gebied van buitendienst in de telecommunicatie en techniek wereldwijd meer gebruik zullen gaan maken van mobiele technologieën om werkstromen in deze branche te optimaliseren en transformeren.



Het aantal organisaties dat in het kader van hun mobiele strategie voorspellende oplossingen toepast, zal de komende vijf jaar verdubbelen. Dit blijkt uit antwoorden die respondenten hebben gegeven in het kader van de Future of Field Operations vision study, een studie van Zebra in drie delen over de toekomst van de sectoren telecommunicatie, productie, bouw, mijnbouw en landbouw. Momenteel gebruikt slechts 16 procent van die organisaties pre-scriptive oplossingen om met behulp van mobiele apparaten de juiste middelen of mensen op het juiste moment aan de juiste taak toe te wijzen. Tegen 2025 zal dit 32 procent zijn.



Stroomlijnen van werkstromen

"De nadruk komt steeds meer te liggen op het stroomlijnen van werkstromen en het werk in één keer goed doen. In verband hiermee wordt personeel van dienstverleners op het gebied van telecommunicatie en techniek dat in de voorste linie werkt, in toenemende mate voorzien van mobiele technologieën zoals rugged tablets, mobiele printers en handheld mobiele computers," aldus Casper Zweers, regiodirecteur Benelux, Zebra Technologies. "Dankzij snellere mobiele connectiviteit, in combinatie met speciaal gebouwde rugged apparaten en geavanceerde toepassingen, zullen ondernemingen hun essentiële diensten veilig, efficiënt en zonder onderbreking kunnen verlenen."



Mobiele strategie

Van de dienstverleners die in de studie antwoord hebben gegeven, zegt 76 procent dat hun buitendienststrategie nu is gericht op mobiele apparaten in plaats van desktops, waarbij met name 86 procent het ermee eens is dat de beschikbaarheid van snellere 4G- en 5G-netwerken zal leiden tot meer investeringen in nieuwe buitendiensttechnologieën. Zij geven aan dat het gebruik van mobiele apparaten zal leiden tot een snelle productiviteitstoename met 87 procent, en dat zij binnen het komende jaar een positief effect verwachten.

Uit de studie blijkt dat e-mail (62 procent), real-time database-toegang (60 procent) en verzendmanagement (57 procent) momenteel als de drie belangrijkste toepassingen worden beschouwd. Daarnaast zijn ongeveer negen op de tien dienstverleners in het kader van hun mobiele strategie van plan om de komende vijf jaar op grotere schaal gebruik te gaan maken van monitoring en rapportage op afstand en van geavanceerde analyse en machine learning.

Om medewerkers in de voorste linie in staat te stellen productiever te worden, meer voldoening uit hun werk te halen, en uiteindelijk de dienstverlening aan de klant te verbeteren, investeren dienstverleners op het gebied van buitendienst steeds meer in mobiele apparaten. Momenteel voorziet slechts 28 procent van de bedrijven meer dan de helft van hun buitendienstteams van mobiele technologieën. De respondenten voorzien dat dit in 2025 tot 44 procent zal zijn toegenomen.

Tegelijkertijd geldt de betrouwbaarheid van apparaten in de buitendienst als hoge prioriteit, aangezien dienstverleners op het gebied van buitendienst voor hun apparaten de voorkeur geven aan speciaal gebouwde rugged mobiele smartphones. Tegen 2025 zal 93 procent van de bedrijven gebruik maken van zowel rugged mobiele tablets als rugged smartphones.



Conclusies

Uit de studie van Zebra blijkt dat het gebruik van voorspellende oplossingen door bedrijven in de telecommunicatie en techniek zal verdubbelen van zestien procent nu tot 32 procent in 2025.

De toegenomen beschikbaarheid van snellere mobiele 4G- en 5G-netwerken zal volgens 87 procent van de respondenten in de studie leiden tot investeringen in nieuwe technologieën voor de buitendienst.

Ongeveer negen op de tien dienstverleners zijn van plan om de komende vijf jaar op grotere schaal gebruik te gaan maken van monitoring en rapportage op afstand en van geavanceerde analyse en machine learning.

Wereldwijd zullen rugged mobiele apparaten de meest gebruikte zakelijke apparaten zijn voor dienstverleners op het gebied van buitendienst: in 2025 zal 93 procent zijn overgegaan op rugged tablets en rugged smartphones.