 Bedrijven plukken steeds vaker voordelen van mobiele CRM-apps

App sluit beter aan bij nieuwe werkvormen - CRM-software is in steeds meer bedrijven terug te vinden, dat is uiteraard niets nieuws onder de zon. Maar daarnaast zijn ook de mobiele CRM-applicaties aan een opmars bezig. Volgens Olav Harmelwaard, medewerker van crmvergelijken.be, hoeft dat evenmin te verbazen.



Volgens hem zouden zo’n mobiele CRM-applicaties dan ook een aantal belangrijke zakelijke voordelen te bieden hebben. Hij legt het een en ander uit.



Sluit beter aan bij nieuwe werkvormen

Volgens Harmelwaard volgen mobiele CRM-applicaties de nieuwe werkmethoden die zich al langer aan het ontwikkelen zijn: "Het klopt dat steeds meer bedrijven de vaste werkplek loskoppelen en dichter bij hun klanten willen zijn. Medewerkers zwermen over het hele land uit en werken op locatie, terwijl ze natuurlijk wel nog steeds toegang moeten hebben tot alle tools. Mobiele CRM-applicaties, die nog steeds over alle functionaliteiten beschikken maar werden ontworpen voor het swipen en vingertikken, zijn daar een oplossing voor. Aanvankelijk waren mobiele CRM-applicaties dan ook een oplossing voor problemen die veroorzaakt werden door nieuwe werkvormen. Tegenwoordig is het echter veel meer dan enkel dat."



Proactief reageren loont

"In 2003 noemden sommige zelfuitgeroepen experts CRM nog dood. De resultaten bleven aanvankelijk dan ook uit. Misschien was de tijd toen nog niet helemaal rijp. Toen de eerste aanbieders recent begonnen te experimenteren met mobiele CRM-applicaties, bleek het tegendeel waar. Voor de klantenservice werd het mogelijk om taken sneller uit te voeren, terwijl ze niet langer moesten wachten tot ze op kantoor waren. Klanten reageerden natuurlijk heel tevreden. Voor de sales- of de marketingafdeling merkten we dat zo’n proactieve aanpak eveneens resulteert in een hogere klanttevredenheid. Nu goed, dankzij snellere responstijden en een proactieve aanpak hoeft dat niet helemaal te verbazen," geeft Harmelwaard aan.



Voortdurende bereikbaarheid

Harmelwaard ziet een trend ontstaan waar menigeen softwareleverancier op moet inspelen. Voor CRM-software is dat niet anders en zijn mobiele CRM-applicaties het antwoord. "De consument wil eigenlijk dat we voortdurend online en bereikbaar zijn, net zoals de samenleving dat ook van hen lijkt te verwachten. Bedrijven proberen op alle mogelijke manieren aan die eis te voldoen. Zo kwamen ze bijvoorbeeld met chatbots op de proppen of gingen ze de samenwerking aan met externe ondernemingen die de telefoonopnames verzorgden. Een heuse uitdaging," geeft hij aan. CRM-ontwikkelaars volgden volgens hem dat voorbeeld: "Een voortdurende bereikbaarheid hoeft niet te betekenen dat we voortdurend op kantoor zijn. Net zoals telefoonpermanentie of een chattende robot oplossing biedt, geldt dat ook voor mobiele CRM-applicaties. Medewerkers kunnen perfect permanentie houden terwijl ze thuis zijn. En de salesmensen kunnen voortdurend proactief reageren indien prospects tijdens het weekend actie ondernemen."



De mobiele weg is de enige weg

"Nu steeds meer softwareleveranciers kiezen voor mobiele applicaties, worden mobiele CRM-applicaties hoe dan ook steeds interessanter. Ze worden dan gebruikt naast mobiele boekhoudapplicaties, mobiele marketingtools en diverse geautomatiseerde koppelingen. Mobiele CRM-applicaties helpen met andere woorden het maximale te halen uit de brede set mobiele tools die vandaag de dag al ontwikkeld zijn. En dat is misschien wel een van de grootste voordelen van CRM-apps," geeft Harmelwaard tot slot nog aan.