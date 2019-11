5G in de logistiek: voorbereiden op de toekomst Wat betekent de intrede van 5G voor de logistieke sector - 5G groeit steeds sneller: de nieuwe mobiele communicatiestandaard is inmiddels beschikbaar in de eerste grote Duitse steden en begin 2020 staat de uitrol in Nederland gepland. Het 5G-netwerk belooft een betrouwbare connectiviteit voor mobiele apparaten en vormt een belangrijke basis voor het autonoom rijden in de toekomst.



Mooi nieuws, maar wat betekent de intrede van 5G voor de logistieke sector? David Landau, Chief Product Officer bij BluJay, geeft tips over hoe bedrijven zich het beste kunnen voorbereiden op de 5G-introductie en legt uit welke mogelijkheden de nieuwe technologie voor logistieke dienstverleners biedt.



Investeringen

Telecommunicatiebedrijven over de hele wereld investeren momenteel miljarden euro’s in de modernisering van hun netwerkinfrastructuur om uiteindelijk de nieuwe 5G-diensten aan te kunnen bieden aan consumenten en bedrijven. Met lage latentietijden en een bandbreedte tot 10 gigabit per seconde creëert 5G de basis om ongeveer een miljoen apparaten per vierkante kilometer aan te kunnen sluiten. In Nederland wordt 5G gezien als dé basis voor een smart city, smart industry en smart logistics. Daarnaast is 5G de basisvoorwaarde voor autonoom rijden en network slicing, waarbij elk netwerk opgedeeld kan worden in virtuele netwerken.



Verwachtingen

Op het gebied van logistiek en supply chain mogen de verwachtingen van 5G echter niet worden overschat. Een onderzoek van Gartner gaat ervan uit dat telecommunicatiebedrijven hun infrastructuur pas tussen 2025 en 2030 volledig overschakelen op 5G. Bovendien maken de meeste systemen in de logistiek nog steeds niet ten volle gebruik van de voordelen van de tien jaar geleden ingevoerde LTE-standaard. Voor de logistieke sector wordt dan ook verwacht dat deze trend van langzame implementatie zich voortzet en dat de 5G-veranderingen geleidelijk verlopen, en het dus wel even tijd nodig heeft voordat het volledig geïmplementeerd is.



Goed voorbereid op de toekomst

Het langzame tempo van de integratie van 5G zorgt niet voor gemiste kansen, maar geeft logistieke managers en bedrijven de kans om zich optimaal voor te bereiden op technologische veranderingen. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst mét 5G moeten supply chain-professionals namelijk eerst de balans opmaken van hun bestaande werkprocessen en de gebruikte technologieën. Dit omvat onder andere het bevorderen van de digitalisering binnen het bedrijf en daarmee het elimineren van de ‘papieren processen’ en geïsoleerde databronnen zoals Excel-tabellen. De processen binnen de supply chain en de vraag of de huidige software een snelle gegevensuitwisseling garandeert moeten ook worden getest. Alleen als op alle niveaus de nodige voorbereidingen zijn getroffen heeft de integratie van 5G een echte toegevoegde waarde voor het bedrijf.



Doelen bereiken met 5G

Bij een optimale integratie zijn de mogelijkheden van 5G voor het beïnvloeden van de logistieke sector eindeloos:

Snellere douaneafhandeling: met 5G kan informatie over containers en de inhoud sneller en betrouwbaarder worden gedeeld. Dit resulteert in een besparing van een paar dagen, wat kan leiden tot aanzienlijk minder benodigde voorraad.

met 5G kan informatie over containers en de inhoud sneller en betrouwbaarder worden gedeeld. Dit resulteert in een besparing van een paar dagen, wat kan leiden tot aanzienlijk minder benodigde voorraad. Beter wagenparkbeheer: vrachtwagenchauffeurs wachten nog steeds uren om hun voertuigen te laden of lossen. RFID was lange tijd de oplossing bij uitstek, maar de implementatie is nog steeds kostbaar. 5G kan helpen om RFID op lange termijn aan te vullen en te vervangen, en zo de beschikbare vrachtwagens sneller terug op de weg te brengen.

vrachtwagenchauffeurs wachten nog steeds uren om hun voertuigen te laden of lossen. RFID was lange tijd de oplossing bij uitstek, maar de implementatie is nog steeds kostbaar. 5G kan helpen om RFID op lange termijn aan te vullen en te vervangen, en zo de beschikbare vrachtwagens sneller terug op de weg te brengen. Autonoom rijden: 5G maakt de droom van een autonome vrachtwagen echt mogelijk. De komende jaren vindt een geleidelijke overgang plaats van steeds geavanceerdere hulpsystemen naar volledig geautomatiseerd rijden, ook voor vrachtwagens. In de toekomst zitten chauffeurs steeds minder achter het stuur, maar monitoren zij de voertuigen op afstand. Hierdoor komen ook de wettelijke rusttijden te vervallen; vrachtwagens kunnen langer op de weg blijven en de productiviteit in het wegvervoer neemt toe. uiste voorbereiding essentieel

"Tot die tijd is de juiste voorbereiding van organisaties de essentiële factor," besluit Landau. "De nieuwe 5G-technologie zelf brengt geen grote veranderingen in de supply chain teweeg. 5G creëert echter het potentieel om de sector in staat te stellen massale veranderingen door te voeren die de toekomst van de logistieke sector voorgoed veranderen."



